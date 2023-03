Beklaagde scheurt met 200 kilometer per uur over E40 en gooit remmen dicht wanneer hij politie opmerkt

De feiten speelden zich af op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere. Het voertuig werd eerst opgemerkt nadat hij aan 70 kilometer per uur aan het zwalpen was en zeer traag aan het rijden. Niet veel later ziet de politie hoe de man optrekt en snelheden haalt tot 200 kilometer per uur. Hij blijft ook een tijd verder rijden op de linkerrijstrook en zorgt voor gevaarlijk rijgedrag. De politie reed al die tijd achter hem en toen ze hem aan de kant wilde zetten, remde de man plots fors, waarna hij op de pechstrook ging staan. De politie kon pas even verderop stoppen en moest eerst nog rondrijden om opnieuw bij de man te komen, maar dan was de vogel al gaan vliegen. Via de nummerplaat konden ze hem later die dag verhoren en confronteren met de feiten.