Beklaagde in zeven minuten tijd twee keer geflitst op zelfde locatie: “Was gehaast”

Een man uit Erpe-Mere stond maandagochtend terecht voor twee snelheidsovertredingen die hij beging op 7 minuten tijd in dezelfde straat. De man was gehaast en moest even over en weer rijden toen hij de overtredingen beging.