Bart (45) geraakt door hagel: “Heb niks tegen jagers, maar in de buurt van druk fietspad is dit onverantwoord”

ErpeHet jachtseizoen is weer gestart en dat loopt niet overal even goed. Zaterdagnamiddag werd in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere Bart (45) slachtoffer van een jachtongeval tijdens een rit met zijn mountainbike. “Ik nam een bocht, hoorde een knal en voelde een slag op mijn kaak”, vertelt hij.