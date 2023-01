Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Erpe-Mere nog geld kan afhalen

Bambrugge Gewonden bij frontale aanrijding tussen twee voertuigen

Op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge is woensdagnamiddag een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Hierdoor was de steenweg deels versperd en liep het verkeer er moeizaam. Een man, een vrouw en een kleuter werden naar het ziekenhuis overgebracht.

4 januari