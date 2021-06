Automobiliste merkt stoplichten en bel niet op aan overweg en wordt gegrepen door trein

Bambrugge/MereAan de spooroverweg tussen de Lindekouter in Bambrugge en de Beekstraat in Mere werd dinsdagavond een wagen gegrepen door een trein. Die overweg van spoorlijn L82 heeft geen slagbomen, maar alleen lichten en een bel. De automobiliste raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De vrouw kwam rond 17 uur van de Oudenaardsesteenweg en reed via de Lindekouter over de overweg in de Beekstraat richting Mere-centrum toen ze zonder vertragen de overweg op reed. Op dat moment kwam ook de scholierentrein er aan tegen 70 kilometer per uur. De machinist merkte nog dat de wagen geen vaart minderde, maar de noodstop kon geen redding meer brengen.

De trein beukte in op de stevige Mercedes, die tien meter werd meegesleurd. Een automobilist die achterop kwam, zag alles gebeuren. “We zagen de trein aankomen en merkten dat de wagen voor ons niet stopte. De klap was enorm”, zegt de man. “Gelukkig passeerden nog meer mensen die ook meteen stopten.”

Politie, ziekenwagen, MUG-team en brandweer werden gealarmeerd. De vrouw werd voorzichtig, maar bij bewustzijn, uit de wagen gehaald. Ze werd nog een tijdje ter plaatse verzorgd voor ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Burst en Aalst onderbroken. Verkeer was ook niet meer mogelijk in de Beekstraat.

Volledig scherm De Mercedes raakte zwaar beschadigd. © Koen Moreau

Overweg afsluiten?

Op het moment van het ongeval zaten er geen reizigers op de trein. In de wagen zaten ook geen passagiers. De spooroverweg was eerder al voorwerp van discussie. Infrabel wou die graag samen met enkele andere overwegen in de buurt afsluiten. Het risico heet nochtans beperkt te zijn aangezien de enkele spoorlijn L82 alleen op weekdagen wordt bediend en dat het aantal passages beperkt is tot veertien per dag. Uiteindelijk bleef de overweg behouden, maar na een recent bijna-ongeval zal de discussie zonder twijfel heropend worden.

Voor het treinverkeer van de scholierentrein voor de rest van de week zou er geen hinder zijn. De NMBS kan een ander treinstel inschakelen.

Volledig scherm De Mercedes werd tien meter meegesleurd. © Koen Moreau

Volledig scherm De scholierentrein voerde nog een noodstop uit, maar kon een botsing niet vermijden. © Koen Moreau

Volledig scherm De wagen werd aan de spooroverweg in de Beekstraat gegrepen door de trein. © Koen Moreau