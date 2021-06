Autobestuurster merkt stoplichten en bel niet op aan overweg en wordt gegrepen door trein

Samen met je kinderen genieten van een terrasje? Dan kom je best naar hier

30 mei Na zeven maanden kunnen we sinds 8 mei opnieuw op een terrasje genieten van een drankje en een hapje. De keuze aan leuke terrasjes in de Denderstreek is groot. Wij geven drie weken lang elke week tips over waar je de mooiste terrasjes vindt. Deze week zetten we de kindvriendelijkste terrassen in de centra van de steden en gemeenten van de Denderstreek in de kijker.