Auto gegrepen door scholierentrein in Erpe-Mere

MereVoor de tweede keer in amper drie maanden tijd botste de ‘scholierentrein’, die de schoolgaande jeugd van Erpe-Mere naar Aalst voert, vrijdagochtend op zijn terugrit met een wagen. Dat gebeurde op een overweg die enkel uitgerust is met lichten en een bel.

De chauffeur van een Volkswagen Golf die omstreeks 8.30 uur vanuit Mere via de Beekstraat richting Oudenaardsesteenweg reed, merkte het belsignaal en de lichten niet op en kruiste de overweg net op het moment dat de trein richting Burst aankwam. De wagen werd in de rechterflank gegrepen en verderop in een weide gekatapulteerd.

De chauffeur kon op eigen kracht zijn wagen verlaten. Hij bleef op het eerste zicht ongedeerd, maar werd preventief naar het ziekenhuis gevoerd. Op de trein, die vooral door scholieren wordt gebruikt, zaten enkel een machinist en treinbegeleider. Beiden bleven ongedeerd.

Schade aan trein beperkt

Door het ongeval gingen alle overwegen in de buurt in alarm. De doorgang Beekstraat-Lindekouter werd eveneens afgesloten. De politie regelde op de drukste plaatsen het verkeer. De schade aan de trein bleef beperkt. Hierdoor zou er geen hinder zijn voor de middagtreinrit en de ritten na schooltijd.

Op dinsdagavond 1 juni gebeurde op dezelfde plek ook al een gelijkaardig ongeval. Toen werd een wagen die richting Mere reed op dezelfde plek gegrepen door een trein die op dat moment richting Aalst reed. Hierdoor werd ook die wagen gegrepen langs de passagierskant en bleven de gevolgen relatief beperkt.

Weinig treinverkeer

De spoorlijn L82 Aalst-Burst is uitsluitend van lokaal belang en wordt heel weinig bereden. De voorbije vakantiemaanden was er bijvoorbeeld geen treinverkeer. Ook tijdens de weekends rijden er geen treinen. Enkel op weekdagen passeren er op het enkel spoor in elke richting zeven treinen. In 2015 werden al verschillende overwegen op het zogenaamde scholierentreintje geschrapt.

Infrabel was op dat moment al vragende partij om de overweg waar beide aanrijdingen gebeurden af te schaffen, maar de gemeente hield toen de boot af. Of dat zal blijven lukken na de twee recente ongevallen is nog maar de vraag. Destijds was er wel sprake van het schrappen van alle overwegen tussen de Bosstraat in Mere en de Kwalestraat in Bambrugge met als alternatief een langsweg tussen de Beekstraat en Lindekouter. Op die manier zou de Beekstraat via het voetbalplein van het gewezen KRC Bambrugge, nu EM United, wel nog als toegangsweg kunnen dienen voor Mere.

