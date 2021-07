Agenten halen voortvluchtige uit Gasthof Kapelhof: “Toen ze hem afvoerden zei hij nog ‘Merci et au revoir’”

Erpe-MereFamiliehotel en B&B Kapelhof in Erpe-Mere kreeg dinsdagnamiddag een bijzonder gast over de vloer. Een totaal doorweekte en vuile man bood zich omstreeks 17.15 uur aan voor een kamer. “Toeval wou dat mijn vriendin Ivana net het artikel op HLN had gelezen over de klopjacht naar een voortvluchtige in de buurt, waardoor we meteen de link legden, ‘112’ belden en in een filmscène terechtkwamen”, vertelt zoon Maarten Thomas.