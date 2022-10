Achtervolging door politie eindigt met glasgerinkel bij begrafenisondernemer

Woensdagnamiddag was er omstreeks 14 uur ook al een spectaculaire politieachtervolging over de Oudenaardsesteenweg N46, met een korte stop in de Bosstraat in Mere waarna het even later over de N9 richting Wetteren ging. Of die achtervolgingen verband houdt met de achtervolging die donderdagnacht eindigde bij de begrafenisondernemer in Erpe is onduidelijk.