Aanvraag voor bouw 36 bedrijfunits en 60 parkeerplaatsen op site Confectie Gobert: vervijfvoudiging van bebouwde oppervlakte

Voetbal Derde Nationale A Wilson Kabera met Erpe-Mere United naar Eppegem: “Ons seizoen is zeker nog niet voorbij”

Op drie speeldagen van het einde van de competitie blijft het in de subtop van derde nationale A zeer spannend. Vier ploegen staan te drummen om de vijfde plaats in te nemen. Die positie geeft recht op deelname aan de eindronde. Geen van de vier teams kan plaats vijf definitief claimen. In Erpe-Mere hopen sommige spelers daar verandering in te brengen.

13 april