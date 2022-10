Aanhangwagen gestolen in Doorsteekstraat

Die stond langs de straat geparkeerd en verdween spoorloos in de nacht van dinsdag op woensdag of de nacht van woensdag op donderdag. De aanhangwagen was geladen met een 1000 liter vat. Wie iets verdacht opmerkte of meer weet over de diefstal kan dat tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie via 053/60.18.18.