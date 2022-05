Aan station verdwenen AED-toestel teruggevonden

Mere Enkele uren na zware brand bij firma D’Hoker blijft nog amper iets over van familiebe­drijf van generaties: “Vader probeerde nog spullen te redden, maar vlammen grepen snel om zich heen”

Een hoop bakstenen, isolatie en verwrongen en deels gesmolten machines. Dat is het enige dat overblijft na de zware brand die woensdagmiddag woedde bij tuinbouwmachines D’Hoker in de Bosstraat in Mere. “Mijn vader heeft nog geprobeerd spullen in veiligheid te brengen”, vertelt zoon Jeroen.

28 april