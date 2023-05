Aaigemse Bergbokken per boot op missie van Aalst naar rivaliserend Dendermonde

Twaalf seizoensar­bei­ders ongedeerd na zware brand in apparte­ments­ge­bouw: “Opvang zoeken voor iedereen”

In de Esplanadestraat in Aalst is donderdagavond een zware brand ontstaan op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. Het gaat om een volledig gerenoveerd appartement met acht slaapkamers, waar minstens twaalf buitenlandse seizoensarbeiders verblijven. “We zoeken voor iedereen een opvangplaats", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).