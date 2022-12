4,1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Erpe-Mere raakten jullie in 2022 het meest: van zware brand in Mere tot de vervanging van pastoor Jan Coppens

Erpe-MereBij HLN Erpe-Mere zitten jullie op de eerste rij voor alle nieuws uit Erpe-Mere. Het afgelopen jaar werden onze artikels over Erpe-Mere op HLN.be liefst 4,1 miljoen keer gelezen. Een vaste stek daarbij zijn de ongevallen op de E40 maar de koerier die daar even door de werfzone reed, brak alle records. Uiteraard gebeurde er nog heel wat meer. Wij blikken even terug.

Het jaar 2022 werd het jaar waarin padel eindelijk zijn intrede deed in Erpe-Mere. Glenn D’Haemers (35) en echtgenote Karen Flobert (32) openden in maart naast de ouderlijke zaak ’t Vijverhof aan het industriepark van Erpe-Mere met ‘Padel Erpe-Mere’ een eerste club. Enkele maanden later kwam daar dankzij de familie Bolganier langs de Gentsesteenweg in Erpe met Padelclub Paquito nog een tweede locatie bij die meteen immens populair was. Zo moest men daar voor de officiële opening al een ledenstop invoeren.

Volledig scherm De winkel, loods en woning naast tuinbouwbedrijd D'Hoker in de Bosstraat in Mere werden woensdag getroffen door een zware brand. © Koen Moreau

De zware brand de firma D’Hoker eind april in de Bosstraat in Mere had eveneens een zware impact. Na een explosie veranderde de loods achteraan en de winkel aan de voorzijde in een vuurzee. De rookpluim was tot kilometers ver te zien en brandweerploegen uit de ruime regio waren urenlang in de weer om het vuur onder controle te krijgen. Het centrum van Mere was lange tijd afgesloten. Wat restte na het vertrek van de brandweer was een hoop bakstenen, isolatie en verwrongen en deels gesmolten machines. Nadien moest ook het vrijgekomen asbest nog worden opgeruimd. In augustus was er eveneens een zware brand aan de verkeerslichten in Burst.

In mei waren de weergoden niet te temperen en sneuvelde de toegangspoort van het oude kerkhof van Erpe toen een water- en hagelbom met windhoos over de regio trok. Een vrouw die net op die plek schuilde, raakte bedolven onder de brokstukken. Zij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht relatief snel terug naar huis. Verschillende straten veranderden tot heuse (modder)stromen en een daarvan liep los door het huis en kapsalon van Elsie Van Pollaert en Jean-Pierre Guns in de Nijverheidsstraat in Mere.

Volledig scherm Ann De Vuyst, de eerste (vrouwelijke) parochiaal coördinator, kreeg in 2022 de leiding over de Heilige Damiaanparochie in Erpe-Mere. © Maarten De Feyter

Sloeg eveneens in als een bom: het verplichte vertrek van pastoor Jan Coppens. Die kreeg na 32 jaar dienst in Mere een nieuwe opdracht in Gent-West. “Ik heb hier een geweldige tijd beleefd, heb kinderen mogen dopen wiens ouders ik doopte en ben dankbaar dat ik zo lang op dezelfde plek mocht blijven”, liet hij optekenen. De opvolging van de man door Ann De Vuyst als parochiaal coördinator was meteen een primeur aangezien zij de allereerste vrouw in die functie werd in ons land.

Meest ingrijpende voor het leven in en rond Erpe-Mere was de start van de werken voor de vervanging van twee bruggen op de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst. De hinder belooft nog tot het voorjaar van 2024 te duren, maar de werken leverden alvast indrukwekkende beelden op. Zo filmde in augustus een bewoner met een drone hoe een koerier alle verkeersborden aan zijn laars lapte, gewoon door de werfzone reed en over het gras de parkeerplaats van het nieuwe kerkhof in Erpe opreed. De indrukwekkende beelden van de effectieve sloop van de eerste brug werden uitgebreid bekeken alsook het verslag van de sloop van de tweede brug.

Volledig scherm Een koerier reed dwars door de werfzone naast de E40 in Erpe-Mere © Repro Moreau

Zwaar menselijk leed was er dan weer met het plots overlijden van de 51-jarige kinesist Jochen Lambrecht (51) uit Mere. Die overleed in augustus aan een hartaderbreuk en laat een diepe leegte na bij zijn echtgenote Ivana, zonen Mika en Mats, ouders, vrienden, kennissen en alle verenigingen waar de man aan de slag was. Ook het bijzonder zware ongeval aan de Vijfhuizen in september, waarna een jonge papa en leerkracht van het Sint-Jozefscollege in Aalst lange tijd kritiek was, liet een diepe indruk na.

