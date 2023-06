153 telefoontjes leveren Tim (36) gratis zwembad op: “Prioriteiten bij verbouwing zullen lichtjes wijzigen”

Vier liter zwavelzuur gemorst na foutje bij onderhouds­beurt zwembad

Groot alarm langs Klinkaard vlakbij brouwerij Danny in Oordegem woensdagnamiddag nadat in de kelder van een tuinhuis zwavelzuur was gelekt. Omdat dergelijk goedje opruimen werk voor specialisten is, werd de brandweer opgetrommeld.