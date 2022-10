Wijnen in de westhoek of de hoogte in in Hoogstraten: 4 uitstapjes in eigen land om met z'n tweetjes te doen

Grenzen verleggen in Hoogstraten

Volledig scherm De mosten © rr

Stel: jij bent een waterrat met hoogtevrees en je lief is meer een eekhoorn die vrolijk van boom tot boom springt en nooit kopje-onder wil. Dan helpt recreatiedomein De Mosten jullie om samen grenzen te verleggen. Want hier vind je zowel een klim- als een cablepark. En dat pal naast elkaar. Links kan je boomtoppen bedwingen en met een zipline veilig landen, rechts wachten wakeboards, waterski’s en obstakels om te worden bedwongen. Want samen uit je comfortzone treden, is net wat amusanter.

Logeren in ... Tøast

Volledig scherm Toast © heikki verdurme

In hartje Hoogstraten focust Kathy op het goeie leven. Uitgebreid ontbijten, ­relaxed lunchen en tussenin genieten van koffietjes en huisgemaakte cheese- of carrotcake. Gelukkig kan je hier ook logeren, want in de gezellige serre vol vintage vondsten wil je extra lang blijven hangen. Er zijn drie gastenkamers: de Opkamer, de Loft en de Zolder. In alle ­kamers primeren zwart en wit, maar planten en zorgvuldig uitgezochte designaccessoires geven een warme toets.

Lunchen bij ... Café In Holland, Castelre (Nederland)

Voor veel bewoners van Hoogstraten is te voet naar Café In Holland slenteren (te vinden net over de grens, in Holland dus) de vaste weekenduitstap. En eenmaal aangekomen doe je je tegoed aan een gigantische omelet. Zo een waar je dagen mee gegeten hebt. Het café werd opgericht in 1896 en tot vandaag neemt telkens de tweede zoon het geheel over. De volgende generatie staat al klaar.

Schootsenhoek 23, 5114 AC Castelre, Nederland

Pintje aan de toog van ... Café De Rijkswacht

De vaste kliek aan de toog, hippe mama’s met buggy’s en enkele gepensioneerden die de passage in de gaten houden. Café De Rijkswacht is een café voor iedereen. Bierliefhebbers halen hun hart op en gaan enigszins beneveld naar buiten, want de keuze is gigantisch. Nee, je hoeft niet alles te proeven.

Hiken door het Land van de Slapende Reus: De Kempen

Volledig scherm A giant sculpture © rr

Deze heuvelrug is een overblijfsel van landduinen die ontstonden toen de zee zich eeuwen geleden terugtrok. Het bezorgde de Kempen prompt zand en schelpjes. De kern van deze smalle, langgerekte bult is 15 kilometer lang, goed voor een unieke mix van naaldbossen, heideveldjes, vennen, paraboolduinen, holle wegen en loofbosjes. Op het hoogste punt van het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw wacht een reuzenhoofd: A Giant Sculpture. Een werk van het kunstenaarsduo Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh, samen Gijs Van Vaerenbergh. Kijken mag, aankomen ook!

Logeren in ... De Zwaluw, Kasterlee

Volledig scherm De zwaluw © rr

De Zwaluw is een uitzonderlijk vakantiedomein, goed voor vier vakantiewoningen en met ruimte in overvloed. En dat in het hart van de Kempen, tussen bos en velden. Elke woning heeft een privétuin, en daarnaast is er die giga gemeenschappelijke tuin. Er is een hoekje waar je een vuurtje kan stoken, bij slecht weer wacht de mediterrane wintertuin. Pais en vree dus, zelfs als het stormt. Elk huis is solo te boeken, maar je kan ook aan het combineren slaan of meteen het hele domein reserveren.

IJsje eten bij ... IJssloeberke, Tielen

Hier begint alles met melk van de eigen koeien, honderd procent natuurlijke ­ingrediënten en heel veel liefde. Afgewerkt met een portie gezond boerenverstand. Ondertussen is dat ijsfestijn al goed voor meer dan vijftig smaken. En er zijn nog meer zoete opties: van XXL wafels tot pannenkoeken.

Dineren bij ... Restaurant Seir, Kasterlee

Het Kempische ‘seir’ betekent zoveel als ‘serre’. En in deze serre groeit een menu vol eigenzinnige en karaktervolle gerechten, door het jonge team van chef Thomas met veel liefde bereid. Genieten met een grote G!

Wijnen in de Westhoek

Volledig scherm Entre deux monts © rr

Tussen de iconische Rodeberg en de Zwarteberg duikt een wijndomein op waar menige toerist zich aan vergaapt: Entre-Deux-Monts. Te bewonderen vanop die nostalgische kabelbaan. Je schaft hier wijn en bubbels aan en kan intussen verpozen in de belevingstuin. Of opteer voor de gratis Entre-Deux-Monts-wandelroute, goed voor 5,8 kilometer. En ja, je passeert ook cafés en restaurants waar ze die wijnen schenken.

Koffiedrinken bij ... In De Nachtegaal, Westouter

Volledig scherm Nachtegaal © ATELJE D_Jan D'Hondt

Vlak bij kabelbaan Cordoba pronkt In De Nachtegaal, een minivintagecamping met een authentieke bistro. Je bestelt hier pakketten met lokaal lekkers en bent welkom om een koffie of huisgemaakte picon te drinken.

Logeren bij ... Fika, Heuvelland

Volledig scherm Fika © rr

Op de flank van de Kemmelberg, in een beschermd landschap, kom je thuis in deze heldere vakantiewoning, geschikt voor vier. Een ‘honesty bar’ laat je genieten van streekbiertjes, Heuvellandse ­wijnen en eigen appelsap. In de tuin streekeigen planten en bomen, een ­trampoline, ezel Boeba en twee vrolijk ­blatende schaapjes. Zo dichtbij is het hoge noorden.

Dineren bij ... Vert Mont, Boeschepe (Frankrijk)

Net over de grens wacht dit sterrenrestaurant waar Florent Ladeyn aan de slag gaat met zijn liefde voor de streek. Florent tovert met wat er in de buurt gekweekt en geteeld wordt. Chicorei bijvoorbeeld. Een plek om te ontdekken.

Urban touren door Brussel

Volledig scherm © BELGA

12 kilometer of 3,5 uur fietsen door de hoofdstad. Op zoek naar tags, graphs, stencils en stickers in alle vormen en maten. Je gids stuurt je door het mierennest dat Brussel heet en laat je de stad zien zoals je die nooit eerder zag. Werk van levende legende Bonom spotten, de ode van ‘Brusseleir’ Jaune aan de onzichtbare straatwerkers, vechtend tegen een golf afval, bewonderen ... Je sluit aan bij een groep of boekt de Brusselse Street Art-tour privé.

Logeren bij ... Druum

Volledig scherm Druum © rr

Volledig scherm Druum © rr

Vlak bij de Dansaertstraat en het Sint-Katelijneplein wacht Druum. Een eigentijdse B&B met een kunstzinnige hoek af. De kamers van dit 19de-eeuwse herenhuis werden ingericht door een artiest of kunstenaarscollectief en pakken uit met tal van grote en kleine installaties. Van de badkamers over de stalen constructies tot de handgemaakte boxsprings, allemaal made in Belgium. Het leidde tot zes unieke kamers, net zo eigenzinnig als Brussel.

Dineren bij ... Nightshop

Geen nachtwinkel, wel een ‘cave à manger’ die veel weg heeft van een loods. Een betonnen toog, een hippe playlist, een cool team en een kleine, maar geïnspireerde kaart. Nu al de talk of the town.

(Lees verder onder de foto.)

Cocktail drinken bij ... Arthur Orlans

Volledig scherm Arhur Orlans © rr

Arthur Orlans baadt in een cosy Brits boudoirsfeertje met als huismotto ‘cocktails & tailoring’. De Haiku is dé bestseller van de herfstkaart.

