Waar eet, winkelt en vertoeft Eline De Munck het liefst? “Op deze rommelmarkt heerst een vakantiegevoel”

1. Snuisteren op zondag

Volledig scherm © Visit Brussels - Jean-Paul Remy

“Het Vossenplein op zondag is echt supertof! Op deze rommelmarkt heerst er een vakantiegevoel. Ik koop er meestal niets, maar wat wel op het menu staat, is een pistolet met ei en spek en een koffietje om verder rond te snuisteren. In de buurt heb je nog zalige winkels met tweedehandsspullen, kledij of leuke platenwinkels.”



Place du Jeu de Balle, Brussel - visit.brussels

2. Hier is het goed

Volledig scherm C'est si bon © rr

“Langs het kanaal in Molenbeek vind je de beste bakker van Brussel. Mijn man had hem getipt en toen we verhuisden, haalden we hier meteen ontbijt. Bij C’est Si Bon koop je een stokbrood waar je niets op hoeft te smeren en je toch het gevoel hebt dat je het lekkerste ooit eet. Ze hebben een grote open bakkerij waar je vanop straat de mensen aan het werk ziet. Het winkeltje zelf is gezellig klein.”



Quai des Charbonnages 46, 1080 Sint-Jan-Molenbeek - facebook.com

3. De tofste winkelstraat

Volledig scherm Stijl © rv

“Bij Stijl verkopen ze iets meer high-end stukken van supertoffe Belgische merken als Dries Van Noten en Christian Wijnants. Deze winkel heeft de Dansaertstraat op de kaart gezet en heel wat andere boetieks aangetrokken. Daar ben ik fan van! Zelf koop ik iets om één keer te dragen, het twee jaar in mijn kast te laten en het dan weer aan te doen. Ik ben getrouwd in een broek van Christian Wijnants die ik al vijf jaar had (lacht).”

Antoine Dansaertstraat 74, Brussel - stijl.be

4. Maandagmood

Volledig scherm Fiera © rr

“Elke derde maandag van de maand is er bij Fiera live muziek, hapjes en cocktails. De locatie in het oude beurslokaal in Antwerpen is waanzin. Ik heb zoveel respect voor de geschiedenis die hier huist. Je wordt op een hele fijne manier ontvangen en er zit ook zo’n finesse in het eten. Zeker en vast niet om elke week te doen, want het is prijzig.”

Lange Nieuwstraat 14, Antwerpen - fiera.be

5. See-e-o

Volledig scherm Odette Lunettes © rr

“Onze winkel in Knokke straalt iets speciaals uit. Odette Lunettes moet als jong merk creatief zijn met de kosten. We hebben de store dus origineel ingericht met een soort aluminiumfolie gerecycleerd uit onze pop-up. We gaan voor een premium experience met leuke muziek, je krijgt een drankje en wordt begeleid van A to Z.”

Elizabethlaan 11-13, Knokke - odettelunettes.com

6. Pizza & picture perfect

Volledig scherm Gigi © rr

“Een Instagramwaardig restaurant, want het interieur bij Gigi is een streling voor het oog. Ze zijn er architecturaal echt voor gegaan met allemaal leuke hoekjes voor een romantisch diner of voor een tripje met vriendinnen. Het eten is er minstens even top. Ik kan de pizza’s aanraden, maar er is ook lekkere food om te delen.”

Belfortstraat 24, Gent - gigi6161.be

7. Life is Beautiful

Volledig scherm LIB Cocktailbar © rv

“Nog nooit heb ik zulke lekkere cocktails geproefd als hier. Bij LIB laat ik me graag verrassen, want alles is er zo lekker. Ze hebben ook een winkeltje aan de overkant van de straat met speciale, zelf uitgezochte drankjes. Dit is voor mij echt qualitytime. Ik geniet er zo hard van om samen met mijn man een cocktailtje te drinken in de stad.”

Antoine Dansaertstraat 161, Brussel - www.libcocktailbar.com

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Petite-Ile © Jonathan Vaesen

“Ik wil graag eens muurklimmen, dat is geleden van toen ik kind was. Een vriend van mij heeft een klimzaal, Petite Île, maar ook thuis in zijn living staat zijn eigen klimmuur (lacht). Klimmen lijkt rustgevend, want je kunt alleen maar bezig zijn met je handen en je voeten juist te zetten. Het is bijna een dans.”

Klein- Eiland 1A, Anderlecht - petite-ile.be/nl/

