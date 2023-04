Vuil worden mag: waarom buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind (en 7 plekken om dat te doen)

Buiten ravotten, daar hoort af en toe een geschaafde knie, modderige trui of kapotte broek bij. En zo hoort het ook echt. Want wanneer kinderen zorgeloos op ontdekking gaan in de natuur, krijgen ze meer zelfvertrouwen en prikkelen ze hun eigen nieuwsgierigheid. Dat kan in de tuin, maar ook in deze 7 provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen. Een handje geven mag, maar hoeft niet.

Met vallen en weer opstaan: groot worden is leuk, maar soms ook een beetje afzien. Kinderen ontdekken met een open blik de wereld en nemen daarbij ook de nodige risico’s. Toch is het goed om ze vrij te laten ravotten, ook al ben je bang dat ze vallen en zich kwetsen. Scherpe takken, steile hellingen, hoge speeltoestellen: hou een oogje in het zeil, maar laat hen vooral zelf op ontdekking gaan, zonder angst en vol zelfvertrouwen. Want door buiten te spelen, leren je kinderen ontzettend veel over zichzelf en hun omgeving. Een blauwe plek is in de eerste plaats een goede leerschool.

Ravotten in de Oost-Vlaamse natuur

Buiten spelen kan in de tuin, maar wie over weinig buitenruimte beschikt, kan in Oost-Vlaanderen terecht in een van de prachtige provinciale domeinen. Hier genieten je kinderen van de frisse lucht in de natuur, met heel wat speelplezier binnen handbereik.

Verken het Blotevoetenpad in Puyenbroeck

Niet bang zijn voor glas of splinters: op het Blotevoetenpad in het Landschapspark van domein Puyenbroeck (Wachtebeke) word je ondergedompeld in de natuur met al je zintuigen. Trek die schoenen uit en ga op ontdekking – een voetmassage krijgen jullie er gratis bij. Duik daarna in de wilgenhutten en struiken van het speelbos, waar je van heuvels rolt, zo in het gras. Een partijtje minigolf kan hier ook, goed voor een namiddag speelplezier met jong en oud. Iets oudere kinderen banen zich een weg door het domein met hun smartphone in de hand, op zoek naar schatten. Na twee uur geocachen is dat ijsje in de ligstoel bij De Laatste Afslag meer dan verdiend.

Speel verstoppertje in De Gavers

Het beste testpubliek voor een gloednieuwe speeltuin? Jouw kroost natuurlijk! Sinds 1 april klimmen, klauteren en schommelen kinderen in domein De Gavers (Geraardsbergen) op de vernieuwde piratenboot, de klimtoren en tal van wippen en schommels. Verstoppertje spelen doen jullie in het speelbos, de rest van hun energie raken je kids kwijt op de gocart (voor kinderen tot 1,60 meter) of op een minifietsje (voor de kleinsten, tot 1,30 meter).

Spring naar de kinderboerderij in De Ster

‘Papa, ik wil binnen blijven!’ Klinkt herkenbaar? De blauwgele, gigantische speeltuin in domein De Ster (Sint-Niklaas) overtuigt je kinderen in een mum van tijd om een paar uur in de buitenlucht te vertoeven. En anders doet de grote airtrampoline dat wel. Bekomen van al dat spelen en springen doen jullie in de kinderboerderij. Ezels, alpaca’s, herten, cavia’s, geitjes en wallaby’s: in het groen bewonder je hier het prachtige dierenrijk.

Ga petanquen in Nieuwdonk

Terwijl je kroost zich uitleeft tijdens een voetbalmatch of een potje frisbee, geniet jij van een goed boek in het gras. Het ideale compromis, zo dachten ze bij domein Nieuwdonk (Berlare). Vergeet naast je voetbal en frisbee ook je petanqueset niet: op de petanquebanen bij het strand waan je je in Zuid-Frankrijk.

Kom geocachen en kubben in Het Leen

Schermtijd hoeft niet altijd beperkt te worden. Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar de virtuele en de echte wereld in elkaar overlopen. Neem je smartphone mee naar domein Het Leen (Eeklo) en kijk op je scherm én rondom, op zoek naar … wel, dat ontdek je ter plaatse. Leg die gsm daarna weer weg, want in de speeltuin en het speelbos hebben je kinderen enkel hun fantasie en tonnen energie nodig. Ook leuk: breng je eigen kubbset mee en leef je uit op de grote picknickweide.

Het Leen blaast dit jaar trouwens 50 kaarsjes uit en viert dat met heel wat buitengewone activiteiten. Zo kun je nog tot 5 december een speurtocht in het spoor van de Kiekeboes volgen en de stripfiguren helpen het grote mysterie op te lossen. Op 25 juni is er dan weer ‘Speel erop Bos’, met speelse bosactiviteiten voor het hele gezin.

Leef je uit als een jong veulen in De Boerekreek

Door de nabijgelegen manege kan het zijn dat je op domein De Boerekreek (Sint-Jan-in-Eremo) af en toe een jong veulen of prachtig paard ziet dartelen. Mooi om te zien, zeker vanaf de prachtige speeltuin, midden in het groen. En zelfs de allerkleinsten kunnen hier op ontdekking gaan: sommige speeltoestellen zijn al geschikt voor kinderen vanaf één jaar.

Bewonder de dieren in De Brielmeersen

Wie weleens kindervragen voorgeschoteld krijgt over de bloemetjes, de bijtjes en ooievaars, kan die laatste in het echt bewonderen op domein De Brielmeersen (Deinze). Verspreid over het hele domein leven dieren in het groen: ooievaars, maar ook schapen, geiten, eenden en damherten. En dan is er ook hier nog een prachtige buitenspeeltuin met meer dan 40 speeltoestellen, van klimnetten tot klautertoestellen.

Alle praktische info over de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen vind je op www.oost-vlaanderen.be/domeinen.