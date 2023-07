Veel Belgen hebben ‘reiskoorts’ net voor hun vakantie. Met deze 6 tips vermijd je dat

Wie ‘reiskoorts’ heeft voor zijn verlof, loopt volgens onderzoeken een hoger risico op hartfalen. Je hebt er dus alle baat bij om ontspannen de vakantie in te glijden. Maar hoe doe je dat? “Dit is het moment om je koffer te pakken”, zegt reisexpert Britta Baeke.

De dagen voor je reis staan altijd in schril contrast met de ontspanning die je ter plaatse wacht. Je hebt nog een hele checklist af te werken, en dat staat gelijk aan stress. Reiskoorts. Twee weken voor een vakantie krijgen je gezondheid en welzijn daarom zelfs een tik, aldus een Nederlands onderzoek uit 2013.

Ook de eerste dagen op vakantie zijn opletten geblazen. Denk aan vertraging op de luchthaven, waardoor je bloeddruk de hoogte in schiet. Volgens verschillende online bronnen is de kans op een hartinfarct ook het grootst tijdens je eerste drie dagen op verlof, omdat de overgang van stress naar kalmte dan te bruusk verloopt.

Er zijn altijd nodige spullen die je plots nog te binnen­schie­ten. En het is niet fijn als je die in volle stress bij elkaar moet zoeken Reisexpert Britta Baeke

Al moet die studie genuanceerd worden, zegt cardioloog Peter Sinnaeve (UZ Leuven). “Het resultaat van die studie trekken we de afgelopen jaren in twijfel. Ikzelf heb behoorlijk wat patiënten die een infarct krijgen op vakantie, maar nog meer die er een op een ander moment krijgen. Natuurlijk maakt stress je meer vatbaar voor infarcten, dat staat vast.”

Hoe raak je van die reiskoorts af? “Neem vakantie vóór je vakantie”

Reizen moet vooral ontspannend zijn. Met enkele mentaliteitswijzigingen is dat een koud kunstje, aldus reisexperte Britta Baeke. Ze is hoofdredactrice bij het magazine Travel Express Benelux en Travel Like A Pro.be. “Het is typerend dat we voor een vakantie nog veel moeten afronden. Werk overdragen aan collega’s, horen wie de kat eten geeft en de plantjes komt gieten,...”

“Heel wat partners pakken valiezen voor het héle huishouden. En sommigen tot in de late uurtjes voor vertrek. En o ja, die ene sportoutfit of zonnebril is plots zoek”, schetst Baeke. Je hoort het: hectiek en stress.

“De beste tip: neem een dag extra verlof op. Voor velen voelt het als een verloren dag, toch glijd je zo rustiger de vakantie in. Iedereen wil het maximum uit de vakantie halen, dus nemen ze exact het aantal dagen die ze nodig hebben en wijden ze die allemaal aan hun reis. Die dagen zitten ook nog eens volgepland.”

Britta Baeke

“Zo’n extra dag thuis kan net heerlijk zijn: je hebt tijd om in te pakken, nog te lunchen of te ontbijten en wie weet kun je nog naar de kapper.”

“Bij sommige outfits is het handig om even te kijken of ze wel nog passen (lacht). Er zijn daarnaast altijd nodige spullen die je plots nog te binnenschieten. En het is niet fijn als je die in volle stress bij elkaar moet zoeken. Daarom is het handig om een weekend voor je vertrek al in te pakken. Als je valies als eerste klaar staat, ben je rustiger. Dan kun je ook andere dingen regelen, zoals werk.”

“Voor zij die het hele huishouden voor vakantie moeten managen, voor elk gezinslid in moeten pakken en ook nog eens iedereen incheckt voor een vliegtuigreis: laat je helpen. Kinderen kunnen heus hun eigen valies inpakken, ook op jonge leeftijd. Daar leren ze uit, vooral als ze slecht inpakken (lachje). Volgend jaar beter.”

“Eigenlijk is het niet slecht om vanaf het moment dat je een vakantie boekt, alvast de standaard dingen zoals zonnecrème, schoonheidsproducten of een reisapotheek in huis te halen. Dan moet je niet alles last minute kopen. Lijstjes helpen je daarbij. Het beste wat je kan doen is een standaard lijst maken, die ergens opslaan en elke zomer of vakantie opnieuw afdrukken. Afvinken maar!”

“We merken dat reizigers, zeker met autovakanties, onrealistische plannen hebben. Ze rijden lang door om snel op de bestemming te zijn. Dat kan gevaarlijk zijn. Ook gebeurt het dat de auto midden in de nacht in een rush wordt ingeladen. Je hebt er echt meer aan om uitgerust auto te rijden en eventueel tussentijds te overnachten. Als je doodop aankomt, slaap je die dag toch veel.”

Denk aan de bloedhete temperatu­ren in Spanje op dit moment. Dan kun je niet vasthouden aan een planning met cultuurbe­zoek­jes op het warmste van de dag Reisexpert Britta Baeke

“Daarbij liggen de verwachtingen van een reis heel hoog. Men wil die ook kost wat kost inlossen. Maar reizen is avontuur en er gebeuren onverwachte dingen. Denk aan de bloedhete temperaturen in Spanje op dit moment. Dan kun je niet vasthouden aan een planning met cultuurbezoekjes op het warmste van de dag, zeker niet met kinderen. Zo komt niemand ontspannen terug. Zie het dus als onderdeel van je avontuur en durf af en toe loslaten.”

© Getty Images/Westend61

En wat dan als je terugkomt? “Na een vakantie schieten de meesten in een stresskramp, want de valiezen moeten uitgepakt. Lees: was en strijk. Laat het niet liggen. Ikzelf neem drie dagen extra vakantie voor ik start met werken. Zo stress je niet de laatste dagen van een vakantie over terug aan de slag gaan en je to-dolijst op het werk. Je verpest anders het einde van je reis. Het is fijner om nog even in de rust te hangen voor je de ratrace ingaat.”

