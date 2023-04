Van slapen tussen de dieren tot cowboy’s toejuichen: 9 beestig leuke activiteiten in de Kempen

Geiten, alpaca’s of olifanten: als het vier poten heeft, zijn kinderen er doorgaans dol op. En zeker nu de paasvakantie voorbij is, is het extra leuk om een uitstapje of lang weekend te plannen om naar uit te kijken. Hang bijvoorbeeld met z’n allen eens het beest uit in de Kempen. Deze activiteiten zijn de perfecte mix van logeer-, natuur- en dierplezier.

Waan je een cowboy in Westerlo

De Gipsy Horses Ranch in Westerlo deed al dienst als decor voor de serie ‘Undercover’ en dook op in ‘Boer Zoekt Vrouw’ toen cowboy William op zoek ging naar een lief. De kans is dus groot dat je je een beeld kan vormen van de range in het Wilde Westerlo. En dan weet je: het is onmogelijk om hier géén ‘wow’-gevoel bij te hebben. Kom langs voor een paardrijles of woon een rodeo, barrelrace of lassowerpen bij. Wedden dat de kinderen dat thuis nog lang naspelen?

Proef geitenkaas in Kasterlee

Op Kabouterberg in Kasterlee kunnen kleine deugnieten spelen en klimmen. Of ga samen op speurtocht, in het spoor van ‘Op zoek naar Tia Mia’ en ‘Slapende Reus’. Smikkelen kan bij IJshoeve IJssloeberke, slapen zoals in de Melkherberg doen jullie in het Kabouterboshuisje. Hou tussendoor zeker halt bij de hoeve van Geitenkaas Polle, waar jullie heerlijk verse geitenkaasjes kunnen proeven. De 600 schattige bewoners die er melk voor leveren, maken het plaatje compleet.

Smul pannenkoeken van struisvogelei in Lier

‘t Struisvogelnest is een charmante kinderboerderij net buiten Lier, langs fietsroute het Arkelpad. Naast het aanbod kampen en schoolactiviteiten kan je er als individuele bezoeker gewoon gratis binnenwippen tijdens de openingsuren. Je ontmoet er onder meer koeien, paarden, hertjes, ezels en schapen, maar ook meer exotische bewoners als struisvogels en alpaca’s. Honger gekregen van de kennismaking? Er staan snacks zoals pannenkoeken van struisvogelei op het menu.

Volledig scherm © Kempen

Duik in de wondere dierenwereld in Balen

Nog een tikje exotischer is Pakawi Park, vroeger bekend als de Olmense Zoo. Hier tref je meer dan 250 diersoorten, van aardmannetjes tot zebra’s. Aanschouw hoe de olifanten een modderbad nemen, waan je op expeditie terwijl je de wolven observeert en laat de kinderen ook ‘ns apenkuren uithalen op de speeltuin. Een dag vol entertainment gegarandeerd.

Volledig scherm © Kempen

Picknick in Kalmthout

Van het Arboretum tot natuurgebied De Maatjes en het Grenspark Kalmthoutse Heide: de omgeving van Kalmthout is zo mooi dat het zonde is om ook maar één seconde binnen door te brengen. Dus waarom niet buiten eten? Terwijl de kinderen ravotten levert de Piknikfabriek een overheerlijk picknickpakket midden in het groen. Minimaal gesjouw, maximaal genot – met het getjilp van vogels op de achtergrond.

Strijk neer in Het Nest in Oud-Turnhout

Minigolfen, een tochtje op het kanaal met het vikingschip Nøkkvi, geocachen, ravotten in het speelbos ‘Bos van Bo’ ... Oud-Turnhout heeft heel wat activiteiten voor kinderen in petto. Voor mama’s en papa’s die een opkikkertje kunnen gebruiken is brouwerij Het Nest een bezoek waard, het resultaat van een uit de hand gelopen hobby van bierproefclub ‘de Orde van de Zatte Mus’. Je leert er meer over het brouwproces en kan uiteraard naar hartenlust proeven.

Spot dieren in Hoogstraten

Wist je dat de bewoners van Meerle de bijnaam ‘Mjeelse Pieren’ dragen? Die komt van de legende van de Mjeelse Pier: een pier die aan de ketting werd gelegd om de dorre gronden in de streek vruchtbaar te maken. Die zandgronden vormen nu de bodem van Den Elsakker, De Chaamse Beek en De Strijbeekse Heide, knappe wandelgebieden waar je ook vlinders, boomkikkers, roofvogels, vossen en reeën kunt spotten. In B&B ‘t Mjeels Pierke kom je nadien tot rust.

Volledig scherm © Kempen

Ga luxueus kamperen in Geel

De Worfthoeve is een ecologische B&B tussen Geel en Kasterlee, die de perfecte uitvalsbasis vormt om de groene omgeving te voet, met de fiets of de kajak te verkennen. Graag wat extra avontuur? Logeer in het glamping-gedeelte, dat van juni tot en met september geopend is. Je slaapt er in een comfortabel bed in een bell tent, omringd door boerderijdieren. ‘s Avonds installeer je je aan het kampvuur of duik je de wellness in. Het beste van twee werelden!

Trek met de hond naar Turnhout

Combineer je een citytrip graag met een portie natuur? Op een steenworp van het bruisende Turnhout ligt het Turnhouts vennengebied, met tal van wandelroutes om jezelf én je vrolijke viervoeter uit te laten. Er is zelfs een losloopzone van 9 are voorzien, waar Bobby zich helemaal kan uitleven. Je kiest zelf of je nadien terugkeert naar de stad, of blijft plakken temidden het groen in vakantiepark De Baalse Hei, waar huisdieren eveneens welkom zijn. Dankzij de animatie, speeltuin, zwemvijver en sportmogelijkheden zullen ook je kinderen in hun nopjes zijn.

Volledig scherm x © Kempen

Zin gekregen om te vertrekken? Boek nu je verblijf in de Kempen. En maak je niet druk als je niet genoeg tijd hebt om alle hotspots te zien, want dan kom je gewoon een andere keer terug.