Van fietsen langs oude molens tot dineren in een priorij: 9 historische activiteiten in de Kempen

De Kempen associeer je wellicht met groene natuur, lekkere streekproducten en hartelijke gastvrijheid. En terecht. Maar de regio herbergt ook heel wat historische parels: van steden met een rijk verleden tot authentieke ambachtshuizen, kerken en kastelen die meer dan de moeite waard zijn om te ontdekken. En dat een lesje geschiedenis ook leuk kan zijn, bewijzen deze 9 activiteiten voor het hele gezin.

Voel je welkom in Hoogstraten

Landlopers, arme families, bedelaars en weeskinderen werden in de 19de eeuw met open armen ontvangen in Wortel-Kolonie. De vroegere gebouwen van die Rijksweldadigheidskolonie kregen intussen een nieuwe bestemming. Vaste waarden zoals Bezoekerscentrum De Klapekster, De Bonte Beestenboel en het Openfire Experience Center van Zouterover hebben nu versterking van de gloednieuwe vakantieappartementen Kolonist en Weldadigheid. Iederéén is hier welkom, en dat gevoel wordt nog versterkt door het omliggende natuurgebied, dat omwille van de geschiedenis geklasseerd is als Unesco-werelderfgoed.

Slaap in een molenaarswoning in Westerlo

Kom je met een grotere groep, dan is vakantiewoning De Beddermolen in Westerlo een interessante optie. De prachtig gerestaureerde molenaarswoning op een voormalig molendomein biedt plaats voor 10 personen. Het zicht op de magnifieke molen, de grote tuin en het omliggende Landschapspark De Merode maken de beleving compleet. Hier kun je ook met een eTukTuk op pad, op klompen gaan wandelen of een audiowandeling van ‘Geritsel en gefluister’ uittesten.

Ontdek historische horeca in Oud-Turnhout

Even stijlvol, maar qua sfeer helemaal anders, is Priorij Corsendonk. Hier kan je logeren, dineren of iets komen drinken in een authentieke middeleeuwse setting. In de zomer popt er een bar op in de zonovergoten tuin. Al raden we aan om sowieso eens naar binnen te lopen, om een glimp op te vangen van de monumentale gewelvenkelder en Kapittelzaal.

Doe een terrasje in Turnhout

Nog een bijzondere zomerbar vind je in de 800 m2 grote tuin – of park – van Café Chaos. Na een dag struinen door de stad of wandelen of fietsen in de streek, doet het ongelofelijk veel deugd om hier neer te ploffen. Is het wat fris, dan schuil je binnen in de elegante zaal met hoge plafonds, oude tegels en houten lambrisering, die je katapulteert naar de vorige eeuw. Af en toe worden hier ook muziekoptredens georganiseerd.

Beleef het zorgende hart van Geel

De stad Geel draagt de bijnaam ‘Barmhartige Stede’, want al van oudsher staat ze bekend om de warme zorg die (psychiatrische) patiënten hier krijgen. Het Gasthuismuseum in het voormalige Gasthuis, waar zieken werden opgevangen, vertelt je er alles over. Foto’s en video’s vertellen het verhaal van de zusters en zieken. Voor kinderen zijn er toffe activiteiten op maat, zoals het museumspel ‘Moord in het Gasthuismuseum’.

Ga kunstig tafelen in Kalmthout

Dat de Kalmthoutse heide een bezoek waard is, zeker in de zomer wanneer ze prachtig in bloei staat, hoeven we je vast niet te vertellen. Zet daarna koers naar Huize Alberic. Het nabijgelegen restaurant is gevestigd in de voormalige woning van smid-kunstenaar Alberic Plettinck, boordevol authentieke elementen. De gedroomde plek om na een fikse wandeling terug op krachten te komen met een menu van topkwaliteit.

Fiets de Molenroute rond Balen

In de omgeving van Balen prijken drie lieflijke watermolens. De Molenroute verbindt ze met elkaar via een knooppuntenfietstocht van 39 km. Huur een fiets of tandem en volg de bordjes door het zalig groene gebied. De molens vormen de ideale setting voor een pauze. Al heb je de rust- en picknickplekjes hier in feite voor het uitkiezen.

Relax in een hoeve Kasterlee

In en rond Kasterlee valt ontzettend veel te beleven. De wandel- en fietsroutes door bossen en heides zijn niet op twee handen te tellen, en de nabijgelegen Kempense Heuvelrug is een paradijs voor mountainbikers en kinderen die willen ravotten in de duinen. Je kan dus maar beter blijven plakken, bijvoorbeeld in de Driehoekshoeve. De gerenoveerde boerderij uit 1926 biedt in totaal plaats voor maar liefst 42 gasten, maar ook kleinere gezelschappen zijn welkom. De grote speeltuin en nabijgelegen kalverhouderij maken jullie verblijf nog leuker.

Kom tot rust in Lier

Hotel Zimmerhof in het historische hart van Lier is gevestigd in een voormalig rusthuis, Rusthof Van Acker-Peeters. Maar ban het stoffige beeld dat nu ongetwijfeld in je opkomt, snel uit je gedachten: het gaat immers om een indrukwekkend geklasseerd monument, dat een moderne invulling kreeg. ‘Bubbels & Borrels’-bar De Poort is hier naast de deur en winkels, erfgoed en (al dan niet stedelijke) wandelroutes liggen aan je voeten.

Zin om op verkenning te gaan? Plan nu je dagje uit of weekendje weg in de Kempen. En maak je niet druk als je niet genoeg tijd hebt om van alle highlights te genieten, want dan kom je gewoon een andere keer terug.