Van erotische vakanties tot een ‘haycation’: deze 8 reistrends zullen 2023 domineren

2023 staat voor de deur. Carte blanche om weer allerlei reizen te plannen, dus. En die gaan volgens onderzoeken allesbehalve naar all-in resorts of Disneyland. We zijn meer dan ooit klaar voor alternatieve routes, zo blijkt, zolang de trip maar lief is voor onze portemonnee. Dit zijn de acht (betaalbare) reistrends die 2023 zullen domineren.

De tijden van in ons kot blijven liggen ver achter ons. Vliegtuigen vlogen opnieuw de wereld over. Hotelzwembaden werden weer gevuld met vrolijke waterratten. En de handdoekleggers? Ook die waren (helaas) opnieuw van de partij. In 2023 zal dat hoogstwaarschijnlijk anders zijn, want we gooien de traditionele reizen meer dan ooit overboord. Dat blijkt uit onderzoeken van reisorganisaties Expedia Group en Booking.com.

Voor welke bestemmingen we dan precies onze koffers pakken? Allerhande reisjes, al is er wel één rode draad in te bespeuren. Of twee. In 2023 kiezen we voor betaalbare uitjes én rust. Een overzicht:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Komend jaar zal veel rond de ‘new wave’-wellness draaien. Of anders verwoord: alternatieve reisjes naar locaties waar je aan bosbaden (naar het bos trekken en de sfeer van de natuur opsnuiven), fruitteelt en lichaamstherapieën, zoals cryotherapie (een behandeling waarbij je huid extreem koud wordt gemaakt en op een natuurlijke manier wordt gedetoxt, red.) kunt doen.

Klassiekers zoals accommodaties die kookcursussen, sportuitjes en meditatiesessies aanreiken worden dus vervangen. De reden: men is op zoek naar meer ontspanning. Of toch als het van de 31 procent deelnemers uit het onderzoek van Expedia Group afhangt.

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De energiecrisis is voelbaar in de portemonnee van Jan en alleman. Daarom zullen in 2023 hotels met drie sterren de plak zwaaien. De zoekopdrachten naar zulke hotels en zelfs accommodaties met minder sterren steeg namelijk al met zo’n 20 procent. Ook uit het onderzoek van Booking.com bleek het aantal ‘stars’ een belangrijke factor te zijn. Voor 41 procent van de deelnemers is reizen namelijk een topprioriteit, al let wel iedereen extra op het budget. Profiteren van deals, kortingen of net extra vroeg boeken zijn trucjes die steeds vaker worden toegepast.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

We zijn klaar om cultuur op te snuiven, zo blijkt uit het onderzoek van Expedia Group. En dan het liefst ook nog in een drukke stad die bloeit van de culturele activiteiten. Tips: Edinburgh om er te genieten van ’s werelds grootste kunst- en mediafestival. Sydney om er de World Pride mee te maken. Of Tokio en Lissabon, allebei steden die in Expedia’s top tien bestemmingen voor 2023 staan.

Volledig scherm Edinbrugh © ThinkStock

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De wereld ligt aan de voeten van de verborgen parels. Want in 2023 zullen we steeds vaker vakantiehuizen boeken op minder bekende bestemmingen. Naar die plekken nam de vraag al met zo’n 40 procent toe, volgens het onderzoek van Expedia Group. Ook in de studie van Booking.com gaf 22 procent aan in de toekomst graag verborgen juweeltjes te ontdekken. Het drukke leven ontvluchten is dus steeds vaker een must. Tip: laat je verrassen door locaties zoals Hertfordshire (Engeland) of Midlothian (Schotland).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De keuken is het hart van het huis. Wel in 2023 ook van het vakantiehuis. Samen koken en genieten van een maaltijd aan één grote tafel is komend jaar een must voor reizende families. Maar liefst 60 procent is op zoek naar een vakantiehuis met een goed uitgeruste keuken. Voor sommigen is het zelfs belangrijker dan de bestemming waar het huis zich bevindt.

De eisen? Een buitenkeuken, een pizza-oven, een luxueuze koffiemachine en als het even kan … ook nog een airfryer. De reden waarom men zo’n belang hecht aan die accommodatie, is logisch te verklaren. Het bespaart de kosten op vakantie, aangezien ook uit eten gaan een pak duurder zal zijn.

Volledig scherm © Getty Images

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bereid je voor op het set-effect, want steeds meer reisjes zullen richting filmsets trekken. Denk aan New York dankzij de serie ‘Inventing Anna’ of ‘Sex and the City’, Nieuw-Zeeland door ‘The Rings of Power’ en het Verenigd Koninkrijk dankzij ‘Bridgerton’ en ‘The Crown’. Maar liefst 44 procent gaf aan hun reisplanning te inspireren op zo’n setlocatie. 37 procent werd beïnvloed nadat ze de serie of film bekeken. De geur van Sarah Jessica Parker opsnuiven of letterlijk in de voetsporen van Queen Elisabeth treden, het kan in 2023 dus allemaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen vakantiehuis met infinity pool en een adembenemend uitzicht. Wel een intieme setting op het rustieke platteland. Dát is precies waar men in 2023 naartoe wil reizen. Omgebouwde schuren en boerderijen in de weien van Italië, Spanje en Frankrijk en zelfs ranches in de VS of in de Australische outback zijn nog nooit zo populair geweest. Meer nog, de vraag ernaar steeg al met 50 procent. Nu nog een rood sjaaltje en de gummilaarzen aan de haak slaan.

Volledig scherm © Getty Images

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Last but not least: ook erotische vakanties zijn in trek. Steeds meer koppels worden aangesproken tot seksueel welbevinden en genot wanneer ze op vakantie zijn. 28 procent van de deelnemers uit het onderzoek van Booking.com geeft aan open te staan voor zo'n erotische vakantie. De weg naar bondagekampen en resorts waar polyamoreuze relaties standaard zijn zal dus ook in 2023 vaker worden verkend.

Lees ook: