Trippen met tieners? Zo pak je dat aan (+ hou je het gezellig) “De trip was een echte levensles”

Geen idee wat je moet geven aan een tiener die alles al heeft? Geef eens een portie onverdeelde aandacht cadeau. In de vorm van een tripje bijvoorbeeld, net zoals Hilde en Heidi. Hilde trok met haar dochter Anouk naar New York. Heidi nam haar metekindjes Maïke en Jowanna mee naar Stockholm. “Die trip heeft me mentaal sterker gemaakt.” Kinderpsychologe Klaar Hammenecker legt uit hoe je een reis met pubers aanpakt. “Deelt je kind niet veel? Aanvaard het.”

Hilde (43) verraste haar dochter Anouk (16) met een verjaardagstrip naar New York

Volledig scherm Hilde met haar dochter Anouk. © Nathalie Samain

Hilde: “Anouk was amper 1,5 toen haar papa verongelukte. Die eerste jaren waren we op elkaar aangewezen. Waar je mij zag, zag je Anouk en omgekeerd. Een heftige periode die ons heel dicht bij elkaar gebracht heeft. Al heel snel heb ik beslist om elk moment samen met haar te nemen. Het leven kan zo snel voorbij zijn.”

Quote Die reis was een mooi cadeau, maar ook een echte levensles. Anouk

“Intussen heb ik opnieuw het geluk gevonden en vorm ik met mijn huidige vriend een warm nieuw samengesteld gezin. Maar die momentjes van Anouk en mij blijf ik koesteren. Af en toe is het fijn om dat stukje van vroeger, van wij twee tegen de wereld, weer te voelen. Ik heb altijd gezegd dat we voor haar zestiende verjaardag samen naar New York zouden gaan. Anouk studeert woordkunstdrama en is gek op musicals en literatuur. Enkele weken geleden was het eindelijk zover. Ik geniet nog altijd na.”

Anouk: “Die reis was een mooi cadeau, maar ook een echte levensles. Zo ben ik op een ochtend vroeg opgestaan om in mijn eentje te gaan wandelen. Bij een koffiebar begon een man tegen me te praten. Thuis zou ik hem meteen afwimpelen, maar daar durfde ik me wel open te stellen. We hebben uiteindelijk een heel inspirerend gesprek gehad. Die trip heeft me mentaal sterker gemaakt.”

Volledig scherm Hilde met haar dochter Anouk. © Nathalie Samain

Hilde: “Ook voor mij was het een leerrijke ervaring. Ik heb er een heel andere kant van mijn dochter leren kennen. Hoe zij als 16-jarige initiatief nam, mijn persoonlijke gps speelde, zich vlot in het Engels kon uitdrukken … Ik heb gezien dat ze zelfstandig is en ik geen schrik hoef te hebben om haar los te laten. Na het overlijden van haar papa ben ik een echte moederkloek geworden. Ik weet dat ik soms te beschermend ben, en de angst om haar te verliezen overvalt me soms nog, maar ik ben er ook zeker van dat ze er zal komen. In New York heb ik dat kunnen uitspreken. We hebben het ook veel over haar acteerdroom gehad, maar dan op een serieuze manier.”

Anouk: “Het was fijn om mama een stukje van mijn ­wereld van musicals en theater te kunnen tonen en te merken dat ze oprecht verwonderd en geïnteresseerd was.”

Hilde: “We zijn samen naar Hamilton geweest, haar lievelingsmusical. Na de show hebben we lang met een van de acteurs gesproken. Hij drukte haar op het hart om haar missie te volgen, door te zetten en altijd authentiek te blijven. Dat vond ik zo inspirerend. Ik voelde me groeien als ik Anouk bezig zag. Haar kracht en de manier waarop zij in het leven staat bewonder ik enorm. Ze is een deel van haar papa, het enige stukje dat ik nog van hem heb … Over dat gemis hebben we veel gepraat, maar er waren ook tranen van geluk. Ik ben zot fier op haar. Wat er tussen ons is, valt eigenlijk niet onder woorden te brengen. Onze band is zo intens. Dat wil ik nooit kwijt.”

Volledig scherm Hilde met haar dochter Anouk. © Nathalie Samain

Anouk: “Gesprekken die thuis moeilijker kunnen, lukten op reis wel. Ook voor mij is die tijd met ons twee superbelangrijk. Ik hoop dat we dat altijd blijven doen. En daarvoor hoeven we niet elke keer een verre reis te maken. Samen gaan eten is ook al fijn.”

Hilde: “Ik kan zo’n reis alleen maar aanraden. Ik ben een echte planner, Anouk niet. Dat was even wennen, maar het heeft ons ook unieke momenten gebracht. Zo heeft ze me op een avond meegenomen naar een magisch plekje vlak bij de George Washington Bridge. Ze weet dat ik een zwak heb voor bruggen. Een moment om in te kaderen. Als ik eens een rotdag heb, dan ga ik in gedachten terug naar daar.”

Op pad met je dochter of zoon Kinderpsychologe Klaar Hammenecker: “Hopen dat je tiener op vakantie eindelijk zijn hart op tafel legt? De kans is groot dat je kind in zijn gsm verdwijnt. Hoe meer je alles op zijn beloop laat en als ouder de rol van ontvanger kan aannemen, hoe groter de kans dat je connectie vindt. Connectie ontstaat wanneer je er het minst naar op zoek gaat. Als je betrokken en benieuwd bent naar wat je kind met je wil delen. Niet wanneer je angstvallig de ene na de andere vraag afvuurt om het gesprek gaande te houden.” Quote Deelt je kind niet veel? Aanvaard het. Dat betekent trouwens helemaal niet dat je een slechte relatie hebt of dat jullie trip mislukt is. Kinderpsychologe Klaar Hammenecker “Deelt je kind niet veel? Aanvaard het. Dat betekent trouwens helemaal niet dat je een slechte relatie hebt of dat jullie trip mislukt is. Probeer zo’n reis eerder als een moment van verbinding te zien, een ervaring die een plekje krijgt op de lijst met fijne dingen in het leven, waar je achteraf op kan terugblikken en die je als ouder iets kan leren. Misschien ontdek je wel iets nieuws over je kind, of misschien leert je kind iets nieuws over jou. Het zijn net die kleine dingen die je meeneemt. Dat je kind verrassend goed zijn weg weet te vinden, bijvoorbeeld. Of dat mama hilarisch is wanneer ze een glas wijn opheeft. Het is niet realistisch om te verwachten dat zo’n reis het begin van een nieuw pad zal zijn. Dat zie je zelfs bij wereldreizigers. Na een zot jaar vervallen ze snel weer in hun oude leven.”

Heidi (40) trakteerde haar metekindjes Maïke en Jowanna (16) op een trip naar Stockholm

Volledig scherm Heidi met haar metekindjes Maïke en Jowanna. © Nathalie Samain

Maïke: “Heidi houdt van verrassingen. Voor onze zestiende verjaardag gaf ze ons een envelop met daarin enkele afbeeldingen die samen een puzzel vormden. Wij moesten uitzoeken wat het thema was, maar begrepen er niet meteen veel van. Toen ze vertelde dat we samen naar Stockholm zouden gaan, ben ik echt geschrokken. Zo’n verrassing had ik niet zien aankomen.”

Heidi: “Maïke had ooit laten vallen dat ze graag eens naar Stockholm wilde gaan. Dat is blijven hangen. Officieel is Maïke mijn metekind en Jowanna dat van mijn zus, maar we hebben afgesproken dat we voor beide meisjes altijd hetzelfde zouden doen. Het was dus evident om ze samen mee op citytrip te nemen. Jowanna hoort er evenveel bij als Maïke. Als kind logeerden ze bijna elk weekend bij mij. Ik heb hen zien opgroeien tot tieners. De laatste jaren, en zeker sinds corona, zien we elkaar minder. Maar gelukkig reageerden ze meteen dolenthousiast op het idee om samen naar Stockholm te gaan. Het was mijn cadeau voor hun zestiende verjaardag én alle feestdagen die we door corona hebben moeten missen. Ze hadden dus nog wel wat tegoed. (lacht)”

Quote Mocht er ooit iets met onze ouders gebeuren, dan weet ik dat Heidi ons zonder twijfelen zou opvangen. Maïke

Maïke: “Ik heb last van vliegangst en was wel wat bang om zonder mijn ouders op het vliegtuig te stappen, maar Heidi wist me echt op mijn gemak te stellen. Ik voel me altijd comfortabel bij haar, en dat is ook wel belangrijk als je samen op reis vertrekt. Ze is supergrappig en ook heel zorgzaam. Mocht er ooit iets met onze ouders gebeuren, dan weet ik dat ze ons zonder twijfelen zou opvangen. Ze kan goed luisteren en heeft altijd iets leuks te zeggen, waardoor er tijdens de reis nooit ongemakkelijke stiltes vielen.”

Volledig scherm Heidi met haar metekindjes Maïke en Jowanna. © Nathalie Samain

Heidi: “Ik vond het op voorhand best spannend. Waar neem je twee zestienjarigen mee naartoe? Wat vinden ze leuk? Maar gelukkig voelde het meteen vertrouwd, alsof er geen corona geweest was. Een aantal dingen wilde ik hen écht laten zien. Het Vasamuseum bijvoorbeeld, met een van de best bewaarde zeventiende-eeuwse schepen ter wereld. Ik ben zelf wrakduiker en het was fijn om te zien hoe ook zij geïnteresseerd waren in die wereld.”

Jowanna: “Heidi reist veel en kent Stockholm heel goed. Ze had op voorhand een planning opgesteld, wat handig was. Alleen het wandelen ging soms wat moeilijker, we hadden niet de beste stapschoenen bij. Gelukkig konden we dat eerlijk aangeven en hebben we het daarna wat rustiger gedaan.”

Heidi: “We zijn dan gaan shoppen. In plaats van 30.000 stappen hebben we die dag 25.000 stappen gezet. (lacht)”

Quote Ik denk niet dat het altijd verder of grootser hoeft te zijn. Het gaat om de beleving en onze tijd samen. Heidi

Maïke: “Met je meter op vakantie gaan is anders dan met je ouders. Heidi voelt meer als een beste vriendin, terwijl je bij je ouders toch wat meer op je hoede bent. We hebben samen al zoveel toffe dingen gedaan – naar Mini-­Europa, op kampeerweekend … Maar Stockholm was veruit de allerleukste ervaring. Een beleving is trouwens zoveel leuker dan een gewoon cadeau. Je houdt er veel meer herinneringen aan over.”

Heidi: “Ik ben eigenlijk al heel snel overgeschakeld op belevingen in plaats van het zoveelste prulletje als cadeau. Ik ben veel bezig met minimaliseren en de meisjes hebben eigenlijk ook echt alles. Wat mij betreft is zo’n reis zeker voor herhaling vatbaar. Ik denk niet dat het altijd verder of grootser hoeft te zijn. Het gaat om de beleving en onze tijd samen. Die traditie wil ik zeker verderzetten.”

Op pad met je mete- of petekind Kinderpsychologe Klaar Hammenecker: “Met je (pete)kind alleen op reis gaan kan best spannend voelen. Om er een succes van te maken, doe je er goed aan het kind erbij te betrekken. Dat geldt zeker voor tieners, maar eigenlijk voor alle leeftijden. Maak er een gezamenlijk project van. Dat betekent niet dat je op voorhand de hele trip van a tot z moet uitstippelen. Maar of je wél of niet een planning maakt, naar de natuur of een stad trekt, voor actie of ontspanning kiest: stem op voorhand goed af, zodat de trip niet met een valse noot start.” “Als meter of peter zit je in een unieke positie om je petekind alle ruimte te geven om zichzelf te zijn. Een reis met z’n twee is verwennerij ten top. Maar het hoeft zelfs niet zo groot te zijn. Met een ervaring die aansluit bij je petekind, en die de ouders zelf nooit zouden doen, kan je echt een verschil maken. Als peter of meter hoef je niet binnen het kader van ouders te denken of rekening te houden met andere kinderen in het gezin.” Quote Je hoeft niet te vertrekken vanuit het idee ‘gaan de ouders dit wel goed vinden’. Kinderpsychologe Klaar Hammenecker “Probeer dus ook niet de vervangmoeder of -vader te spelen. Zo heeft mijn zus een bloedhekel aan Studio 100, maar ben ik op het verjaardagsfeestje van haar dochter als Mega Mindy aangekomen, met een extra verkleedpak als cadeau. Met mijn tweede metekind heb ik een naaicursus gevolgd – haar mama heeft twee linkerhanden – en mijn derde metekind kreeg voor haar verjaardag drie gaatjes in haar oor. Dat is wat meters doen. Je hoeft niet te vertrekken vanuit het idee ‘gaan de ouders dit wel goed vinden’. Je vindt daarna wel een manier om het uit te leggen. Zo’n gedeelde ervaring kan iets memorabels zijn. Iets dat je petekind leert om helemaal zichzelf te zijn.”

