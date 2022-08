Treinvakanties kunnen spotgoedkoop zijn (als je het slim aanpakt). Niel en Ruth: “Voor 18 euro reisden we 3 weken”

Liesje en haar gezin doen huizenruil en gaan zo quasi gratis op vakantie. “Dat thuisge­voel op reis is onbetaal­baar”

Een citytrip naar Kopenhagen, leven als een god in Frankrijk (in villa mét zwembad) en een lange reis naar de Noorse fjorden met prachtige vergezichten. Liesje (36) en haar gezin doen al zes jaar aan huizenruil. Een atypische, maar extreem goedkope manier om te reizen die zorgelozer verloopt dan je denkt. Liesje legt haarfijn uit hoe huizenruil in zijn werk gaat. “In Noorwegen waren we even van onze melk: terwijl wij in luxe baadden, zaten de Noren in onze ‘gewone’ Belgische woning.”

