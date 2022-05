Spotgoedkoop naar een bruisende stad of exotische bestemming? ‘Flexreizen’ is de reistrend van 2022

Tim is professio­neel hiker en kent de Ardennen als zijn broekzak. Dit zijn z’n essentiële tips voor wandelaars: “Neem droge sokken en een pastasala­de mee”

“Wandelen is zelftherapie. Je komt in een ritme, je geest defragmenteert en alles wordt helderder.” Tim Zeegers (44) is een hiker pur sang. Al sinds hij een jonkie was, wandelt hij België en Europa rond met tent en rugzak. Het is een passie waar hij z’n beroep van maakte, want sinds 2020 leidt hij als professioneel hiker met ‘We Are Outsiders’ mensen rond in onze lokale jungle. In deze aflevering van NINA’s zomerreeks ‘De Vakantiekrak’ deelt hij z’n beste tips om elke wandeltrip zonder kleerscheuren te overleven. “Met koffie en een jenevertje bij de lunch kan je er weer tegenaan.”

