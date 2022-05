Meereizen met een cargoschip of vakanties voor gescheiden ouders? Reisbureaus zetten in op unieke concepten

Een simpele citytrip of strandvakantie kunnen de meesten zelf boeken. Maar voor een reis te paard of vrachtschip kan het nuttig zijn om hulp in te schakelen. Een nieuwe trend pikt daarop in: steeds meer Belgische reisbureaus spitsen zich toe op een niche. Hoe unieker, hoe beter. Psycholoog en trendwatcher Herman Konings licht de populariteit toe van deze nieuwe agentschappen.

“Vroeger gingen mensen automatisch naar een touroperator wanneer ze op vakantie wilden. Dat was een gewoonte. Pas met de komst van het internet en apps is het veel makkelijker geworden om zelf vliegtuigtickets en hotels te boeken”, vertelt Herman Konings. “Jarenlang was het al DIY wat de klok sloeg. Maar”, zegt hij, “sinds kort zien we ook een tegenreactie.”

“Door alles zelf te organiseren, zijn mensen namelijk gebotst op een heleboel nadelen: het vraagt veel tijd, soms zijn hotelkamers dubbel geboekt, of er zijn problemen op de luchthaven door een tekort aan personeel of stakingen, ...” Kortom, allemaal miserie. Terwijl mensen op vakantie juist willen ontspannen. Zonder zorgen of stress. “Daarom gaan ze opnieuw naar reisbureaus. Ze vragen: ‘Alsjeblieft, regel het voor mij’ - met alle garantiefondsen en verzekeringen die nodig zijn. Dan zijn ze gerustgesteld dat hun vakantie vlot zal verlopen.”

Quote Door COVID-19 zijn veel mensen in de toerisme­sec­tor hun job verloren. Een grote groep begon dan maar zelf met gespeciali­seer­de reizen aan te bieden. Trendwatcher Herman Konings

Mensen gaan dus opnieuw vaker naar reisbureaus, maar volgens Konings zijn ze daarnaast op zoek naar op maat gemaakte en gespecialiseerde reizen. “Om tegemoet te komen aan die vraag bieden grote operators themareizen aan, maar er zijn ook steeds meer mensen die zelf een bedrijfje starten en zich specialiseren in één aspect. Die evolutie is zelfs aangewakkerd door de pandemie. Door COVID-19 zijn veel mensen in de toerisme- en eventsector hun job verloren. Een grote groep begon dan maar zelf met gespecialiseerde reizen aan te bieden via het internet en sociale media. Het aanbod groeide, en zo nam de populariteit ook een vlucht.”

“In het begin zagen we vooral innovatieve organisaties die zich focusten op fietsvakanties in het binnen- en buitenland, maar intussen gaat het alle kanten uit. De ene keer draait het om rust en stilteplekken, de andere keer om surfen of vakanties voor gescheiden ouders met jonge kinderen.” Voor elke niche bestaat er wel een bureau. Wij sommen alvast enkele opvallende voorbeelden op.

1. Een land verkennen te paard

De Antwerpse Laure-Anne Rigaux is een van de ondernemers die in volle coronacrisis een eigen reisbureau oprichtte. Het resultaat is Outside the Corral, met een specialisatie in ruiterreizen. “De pandemie gaf me net het laatste duwtje in de rug om deze sprong te wagen”, vertelt ze. “Ik besefte dat ruiterreizen staan voor alles waar mensen nu naar snakken: verbinden met de natuur, loskomen van de dagelijkse sleur en iets bijzonders beleven.”

Het leuke is dat Laure-Anne paardrijlocaties zoekt in hippe bestemmingen. “Van het noorderlicht bewonderen op de rug van een IJslands paard tot galopperen door de woestijn in Namibië: het kan. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om paardrijlocaties in het buitenland te vinden”, zegt ze nog. “Maar uit eigen ervaringen weet ik dat het uitdagend is om maneges te vinden die hun paarden met zorg behandelen en die geen ordinaire ‘tourist traps’ zijn.”

Massatoerisme probeert ze dus te vermijden. “We werken samen met lokale partners: stuk voor stuk kleinschalige, unieke adresjes die niets liever doen dan hun gasten onderdompelen in hun manier van leven. Slow travel dus, waarbij beleving, kwaliteit, genieten en duurzaamheid centraal staan. Perfect voor paardenliefhebbers, van beginners tot gevorderden, en voor de niet-ruiters organiseren we alternatieve activiteiten zoals mountainbiken of wandelen.”

2. Meereizen aan boord van een cargoschip

Er zijn mensen die het liefst zo snel mogelijk arriveren op hun vakantiebestemming. Een paar uurtjes vliegen, je bent er en hup, genieten maar. Voor anderen is onderweg zijn belangrijker. Dat weet Joris Van Bree maar al te goed. In juli 2018 vaarde hij mee met een vrachtschip naar New York. “Leven tussen water en lucht, weg van de massa, onderweg zijn met slechts enkele passagiers, met zeeën van tijd, zonder internet … Het gaf me rust en werkte inspirerend”, vertelt Joris. “De tijd aan boord verdeelde ik tussen gesprekken met medepassagiers en bemanning, schrijven, fotograferen en filmen, genieten van de kleuren van water en lucht. Een overweldigende ervaring.”

Achteraf voelde Joris zich zo geïnspireerd dat hij z’n eigen reisbureau opstartte: Cptn Zeppos. Het concept? Simpel: je stapt aan boord van een vrachtschip en je kan naar zowat overal ter wereld varen. Trips duren zes tot 119 dagen. Je krijgt een eigen kajuit, hoeft niet te werken, maar er is dus ook geen wifi aan boord. “Perfect voor wie langzaam, zorgeloos en bewust wil reizen.”

3. Onderweg met de trein

De trein is altijd een beetje reizen. En dat mag je bij Veerle Lamoen letterlijk nemen. Dit jaar lanceerde ze haar eigen reisbureau - Ergens Onderweg - waar je uitsluitend terecht kunt voor treinreizen. “Ik heb altijd veel gereisd”, vertelde ze eerder al aan HLN. “Ook met de trein. Ik weet hoe fijn het is, maar ook hoe moeilijk: in elk land zijn de regels anders en het is vaak zoeken waar je de juiste tickets kunt kopen. Zeker een grensoverschrijdende route uitstippelen is zelden evident.”

Reizen met de trein is duurzamer dan met het vliegtuig of de wagen, maar dat is volgens Veerle niet het enige voordeel. “Wie traag reist, beleeft meer. Je ziet het landschap veranderen en je komt op plekken waar andere toeristen niet komen. Je kan onderweg ook veel meer ontspannen: je kunt een dutje doen of je benen eens strekken en wat rondlopen.”

Momenteel biedt Ergens Onderweg vooral reizen aan binnen Europa: van de nachttrein richting Wenen tot een boemeltrein in Spanje over een treinvakantie naar bruisend Bordeaux. En voor wie wil, stelt ze ook gepersonaliseerde vakanties samen.

4. Zeilen langs spectaculaire kusten in het noorden

Sofie Vanmaele verloor haar hart aan Scandinavië en besloot die liefde met anderen te delen. Met Puffins Travel organiseert ze sinds 2017 zeilreizen langs fjorden en natuurplekken, waar je anders nooit zou komen. De naam van haar bedrijf is dan ook niet toevallig gekozen: het verwijst naar de puffin, of de papegaaiduiker. Een kleurrijke, actieve en nieuwsgierige zeevogel die je veel ziet in het noorden.

“Ook wij voelen ons helemaal in ons element dicht bij de zee”, schrijft Sofie op haar site. “Onze reizen spelen zich af in Knokke en alles ten noorden daarvan. We zoeken fjorden, rivieren, lochs, kreken en kanalen op. Met een zeilboot bereiken we bijzondere bestemmingen als Groenland en Spitsbergen en dichter bij huis bezoeken we bekende bestemmingen als Nederland, Noorwegen en Schotland met een frisse blik.” Wie geen zeilervaring heeft, kan zich inschrijven voor groepsreizen, al worden er ook individuele vakanties georganiseerd.

