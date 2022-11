Liefde: louter buikgevoel of pure wetenschap? Ontdek het samen met je lief op de Dag van de Wetenschap

Wetenschap is véél meer dan in een duf labo in een grijze stofjas wat experimenteren met vloeistoffen in proefbuisjes. Dat bewijst de Dag van de Wetenschap, die dit jaar weer plaatsvindt op 27 november. In heel Vlaanderen kun je deelnemen aan toffe activiteiten op verschillende locaties. Van DNA op maat van de kleinsten tot de wetenschap van de liefde: of je nu met je gezin, je lief of je vrienden komt, dit zijn alle must-do’s op een rij.

DNA? Kinderspel voor het hele gezin

‘Mama, hoe komt het dat ik op jou lijk?’ Ook al met je mond vol tanden gestaan toen die vraag kwam? Want hoe leg je dát op een simpele manier uit? In het UZ Leuven kunnen je kinderen op de Dag van de Wetenschap spelenderwijs de DNA-code kraken door raadsels op te lossen en opdrachten uit te voeren. En terwijl jouw kids de wondere wereld van erfelijkheid en genetica ontdekken, kun je zelf ook je kennis over dit thema aanscherpen tijdens de lezing van prof. dr. Maarten Larmuseau, geneticus en genealoog, over historische genieën en hun ‘gen-iaal’ DNA.

Mag het allemaal wat magischer voor jouw zoon of dochter? Dan spreekt gamen in virtual reality vast wel tot de verbeelding van jouw kroost. Daarvoor kun je terecht in Technopolis in Mechelen , waar de jeugdorganisatie Skillz deze workshop coördineert. Of loop eens langs bij de bibliotheek in Maldegem waar je een waanzinnige wetenschapsshow kunt meepikken maar ook zelf leert coderen en programmeren. CoderDojo staat in voor de organisatie en maakt jouw kleine techneut wegwijs in de wereld van websites, apps, games en zelfs robots.

Chemie in de lucht voor tortelduifjes

Wetenschap en liefde? Twee uitersten, zegt ons buikgevoel. En toch: liefde is letterlijk (neuro)chemie. Over dopamine, oxytocine en andere neurotransmitters en hormonen is al enorm veel gezegd en geschreven. Maar ook onze seksuele identiteit is vaak het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Prof. dr. Piet Hoebeke, uroloog, licht op de Dag van de Wetenschap in Gent de nieuwe realiteit toe van een enorme verscheidenheid aan mensen, elk met hun eigen unieke seksualiteit. De lezing ‘Gender in de blender’ probeert via de wetenschap een antwoord te geven op tal van vragen rond seksuele diversiteit.

Al die verschillende personaliteiten zorgen vaak ook voor vooroordelen. Liesbeth Devriendt en Gerd De Clerck van co-hogeschool Odisee dagen je op het Wetenschapsfestival in Brussel uit om eens in de huid te kruipen van iemand met een andere geaardheid, huidskleur, etnische afkomst … Je identiteit is onderhevig aan tal van kenmerken. Je leven kan er plots heel anders uitzien, vaak zonder dat je er vat op hebt.

Rode Duivels naar de wereldbeker juichen met je vrienden

Van de (chemische) liefde over naar de belangrijkste bijzaak in het leven: voetbal. De vraag die de hele – voetbalminnende – maatschappij bezighoudt: wie wordt dit jaar wereldkampioen in Qatar? Zelfs daar kan de wetenschap een antwoord op geven! Tijdens een workshop met twee experten van het Data Science Institute van de UHasselt leer jij hoe je op basis van statistiek een gegronde pronostiek voor onze Rode Duivels maakt.

En bij voetbal hoort bijna onlosmakelijk … bier. Kom langs op de Wetenschapsmarkt over Gezondheid in Gent en leer je eigen alcoholvrij of laag-alcoholisch bier brouwen. Met z’n allen rond de brouwketel lijkt ons alvast de ideale plaats om de vriendschapsbanden aan te halen, te filosoferen over al het moois in de wereld en vooral urenlang het voetbal te analyseren, op basis van data natuurlijk.

Een keuze maken uit alle activiteiten op de Dag van de Wetenschap, geen makkelijke klus. Kijk snel op www.dagvandewetenschap.be en registreer je alvast, zodat jij zeker bent van een plekje bij alle must-do’s op je verlanglijstje.