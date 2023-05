Ken jij de Stekjesroute al? Op deze plaatsen in ons land kan je gratis planten scoren of eentje doneren

Een leuke en gratis (!) plant scoren? Dat kan tegenwoordig dankzij de Stekjesroute. Overal in Vlaanderen schieten zulke ‘plantenbiblioteken’ langs de weg uit de grond. In de speciaal voorziene kasten kan je plantjes, zaden en knollen vinden, maar ook planten ruilen of doneren. “Voor elke ruiler is er wat wils.”

Heb jij groene vingers of ben je een echte plantmom? Dan ben je bij de Stekjesroute, oftewel een plantenbibliotheek, aan het juiste adres. Zulke bibliotheken kennen al even een grote populariteit in Nederland, maar vind je nu ook steeds meer bij ons. Waar dan? Dankzij een speciale kaart vind je gemakkelijk zo’n plantenwalhalla in jouw buurt.

Volledig scherm Voorbeeld van het aantal plantenbibliotheken in de regio Antwerpen. © Google Maps

Hoe werkt het?

In de bibliotheken of eerder kasten kan je dus planten, stekjes, bollen of zaden ruilen, doneren of adopteren. Je vindt ze in de (voor)tuin van mensen, op de oprit of gewoon langs de weg. Zijn er bepaalde regels? Dat hangt van plek tot plek af, maar hoeveel je doneert of ruilt, bepaal je bij de meesten volledig zelf.

Heb jij een hele plantenverzameling die je wil opfrissen of waar je juist een deel van kwijt wil? Dan kan je ook terecht in de dichtstbijzijnde bibliotheek óf er zelf eentje openen. En groot moet die niet zijn.

Je vult een kort formulier in om de locatie van je plantenbib te melden. Daarna verschijnt ook jouw kast op de Stekjesroute. Heb je geen tijd of zin meer om de plantenkast uit te baten, dan kan je even gemakkelijk laten weten dat je bibliotheek een tijdje gesloten is. Ook dat is dan zichtbaar op de Stekjeskaart.

Alles is welkom is de plantenbib van Elien

Elien uit Drongen opende intussen haar eigen bib, die je ook op de Stekjesroute kan vinden. “Mijn eigen collectie bestond lange tijd enkel uit een flamingoplant en een lepelplant. Maar omdat ons huis toch wel wat kaal was, kwamen daar geleidelijk aan mooie plantjes bij”, vertelt Elien (37), biologe en mama van twee op Instagram. Ze heeft sinds kort haar eigen plantenbibliotheek in Drongen, Gent.

“In Drongen was er al een ruilkast, maar net toen ik die ontdekte, sloot het. Met wat hulp besloot ik daarom zelf eentje op te richten. Moestuinplanten, kamerplanten, zaden, knollen,… alles is welkom. Er is dus voor elke ruiler wat wils.” En tips of advies van biologe of ‘plantendokter’ Elien krijg je er gratis bij, zegt ze.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste locaties of meer verhalen wil lezen zoals dat van Elien, dan kan je terecht bij de socialemediakanalen van de Stekjesroute of aansluiten bij de Facebookgroep.

De volledige Stekjesroute of een plantenbibliotheek in jouw buurt vind je op deze kaart.

