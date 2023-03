Kamperen is voor iederéén: doe de test en ontdek de leukste kampeerplekken voor jouw kampeertype

Een romantisch kampeerweekend in het groen, een fijne camperplek als uitvalsbasis of een avontuurlijke vakantie met het hele gezin? Kamperen in Vlaanderen is voor iederéén, welk kampeertype je ook bent. Doe de test en trek er meteen opuit, want op maat van jouw type geven we een fijn lijstje van kampeerplekken waar het heerlijk ronken is.

Van vakantie in eigen land wordt iedereen blij. Je hoeft niet ver te rijden – handig, voor een weekend of met een ongeduldige kroost op de achterbank. Je vindt dicht bij huis heel wat logeeradressen op maat van elk gezelschap, of je nu romantisch met twee of met een gezellige vriendengroep op pad bent. En je hebt ook nog eens de keuze uit de bruisende stad, de zalige kust of een verkwikkende groene omgeving zonder dat je daarvoor de grens over moet. Met stralend lenteweer in zicht kies je voor een kampeertrip als staycation, want relaxen doe je pas echt op het ritme van de natuur. Back to basics, maar altijd met het nodige comfort.

Voor elk wat wils

In Vlaanderen vind je heel wat verborgen parels, elk in een uniek decor. Maar voor je je rugzak klaarmaakt en ergens nog een kompas probeert te bemachtigen, is het slim om je eerst in dat uitgebreide aanbod wegwijs te maken. Want wat is voor jou écht vakantie? Geniet je van de stilte en de rust in de natuur en is dat ook al wat telt? Is een tent jou toch niet helemaal op het lijf geschreven en slaap je liever hoog en droog in een camper, chalet of tent op een hippe glamping? Sta je te trappelen om te gaan watersporten of blijf je liever aan wal, om uit te waaien in een zeebriesje? Of wil jij vooral onvergetelijke herinneringen maken met je gezin, ongeacht in welke setting?



Doe de test hieronder en krijg een lijstje van de kampeerplekken waar jij ongetwijfeld een onvergetelijk verblijf beleeft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.