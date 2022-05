Jens Dendoncker over zijn weekendplannen: "Lauren maakt mijn leven compleet, dus zéker ook mijn weekend”

Acht jaar woont Jens Dendoncker (31) intussen in Antwerpen. En sinds enkele jaren deelt hij in die stad lief en leed met zijn vriendin Lauren Versnick. “Bij ons is er meer dan houden van. Ik ben dankbaar dat we nu nog altijd samen zijn”, zo vertelt hij, doelend op de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. De charismatische komiek verklapt waar hij in het weekend het liefst stoom afblaast. “Het is zalig om 500 meter van onze deur de stad in te trekken.”

“Ik ga elke zaterdagvoormiddag rond elf uur naar de markt met Lauren: onze wekelijkse uitstap. Het is zalig om 500 meter van onze deur de stad in te trekken. Mijn lief haar vaste stops zijn het bloemen- en het groentekraam. De mijne zijn de culinaire standjes. We hangen er makkelijk een uur of drie rond om erna nog naar een cafeetje op de Graanmarkt te gaan. Het is een sociaal gebeuren: je komt er vrienden tegen, raakt aan de praat, eet wat noedels en drinkt een pintje. Voor je het weet, is je zaterdag om.”

Quote Ik heb dan wel een zekere aanleg voor mentale tikken, maar op dit moment kan ik er weer vol voor gaan. Jens Dendoncker

“Ondertussen woon ik hier acht jaar. Het Theaterplein – met het paleis en iets verderop de Arenbergschouwburg – roept voor mij herinneringen op. Ik won er ‘Humo’s Comedy Cup’, deed er premières en shows. In periodes dat ik op tour ben, zijn de weekends druk.”

“Aan de ene kant heb ik het geluk dat mijn werk een enorme uitlaatklep is. Ik heb natuurlijk ook mijn limieten: er is mijn epilepsie en vorig jaar heb ik een zware mentale klap gehad. Om mijn angsten grondig aan te pakken, nam ik mijn tijd samen met een team van professionals. Ik ben opgelucht om te zeggen dat het achter de rug is. Ik heb dan wel een zekere aanleg voor mentale tikken, maar op dit moment kan ik er weer vol voor gaan.”

Volledig scherm Jens Dendoncker vanop de markt aan het Theaterplein in Antwerpen. © Guy Kokken

“Mijn familie in het diepe West-Vlaanderen probeer ik genoeg te zien, maar de afstand is niet makkelijk te overbruggen. Ik kan in het weekend niet snel eens binnenwippen. Wie ik soms nog mis, zijn mijn vrienden uit de jeugdbeweging. Die kom ik nog zelden tegen, maar het leven overkomt je.”

“Ik heb natuurlijk mijn eigen leven en Lauren en ik hebben ons eigen stekje, waar alles prima loopt. Er is een diepe dankbaarheid van mij naar Lauren toe. Bij ons is er meer dan houden van. Ik ben dankbaar dat we nu nog altijd samen zijn. Lauren maakt mijn leven compleet, dus zéker ook mijn weekend.”

Wie is Jens Dendoncker? • comedian en tv-presentator • was net te zien op VTM in ‘Alloo bij’, zat in het panel van ‘The Masked Singer’ en presenteerde ‘Hoe zal ik het zeggen?’ • woont samen met actrice en model Lauren Versnick (27)

