“Je zit tussen het Thaise personeel én het is er wel 1.000 graden.” Dit zijn de favoriete plekken van Linde Merckpoel

1. Levendige stad

Volledig scherm Rotterdam © Getty Images

“Een grote liefde van mij is Rotterdam. Een supercoole stad vlakbij: in een dik uur tijd sta ik er. Toch heb je al een citytripgevoel. Het is een levendige plek, waar je elke keer nieuwe dingen ontdekt. Restaurants, wijkjes die cool geworden zijn of nieuwe boekenwinkels. Ik kan er geen passeren zonder binnen te wandelen. Boek­handel Van Gennep is een aanrader.”

Van Gennep, Oude Binnenweg 131B, Rotterdam - rotterdam.nl

2. Met de loopbuggy

Volledig scherm De vijver van Fort 5 in Edegem. © Klaas De Scheirder

“Mijn lief, mijn dochtertje en ik komen hier een paar keer per week. Ofwel wandelen we naar Fort 5, ofwel lopen we ernaartoe. Ik heb van een vriendin een oude loopbuggy gekregen: ideaal! Nu Cleo (1,5) er groot genoeg voor is, lopen we samen. Het is een zalig park, met een leuke vijver én speeltuintje. Mijn favoriete stuk is het pad naast de vijver. Soms waan je jezelf in Durbuy.”

Fort V-straat, Edegem - edegem.be/fort-5

3. Lingeriesetje

Volledig scherm Lady Look © rr

“Uitgebaat door de immens sympathieke Véronique: Lady Look. Ik heb lang het belang van een goede beha onderschat, ook al heb ik niet de zotste borsten (lacht). Véronique helpt je écht en zorgt voor het juiste advies. Dat maakt van haar winkel een zaak met karakter. Hier weet ik dat ik drie setjes zal passen en dat er twee goed zullen zitten. De sportieve zwarte is meestal die waar ik blij mee ben.”

Strijdersstraat 10, Edegem - lady-look.be

4. Tropisch streetfood

Volledig scherm Siam Square in Thailand. © Getty Images

“Mijn lievelingsstad? Bangkok in Thailand. Ergens in de buurt van het Siam Square is er een ministraatje waar ik het beste streetfood ooit heb gegeten. Je zit er aan lange tafels tussen het Thaise personeel van de hotels én het is er wel 1.000 graden. Voor mij een van de heerlijkste plaatsen ooit.”

5. Zomeravond

Volledig scherm Brouwcafé Hoogmis © rr

“De ideale tussenstop tijdens een fietstocht? Dat is het brouwcafé Hoogmis. Een plekje waar je supergezellig iets kan drinken met een aperitiefhapje. Ook ’s avonds kan je buiten zitten tussen de lichtjes. Hun goede biertjes ­– ze hebben er ook zonder alcohol – brouwen ze hier helemaal zelf. Er is een grote en mooie tuin: leuk voor kinderen.”

Strijdersstraat 18, Edegem - hoogmis.be

6. Tsundoku

Volledig scherm Boekarest © rr

“Ik hou van boekwinkels die hun best doen om een selectie te maken en aanraders te tippen. Boekarest is er zo eentje. Mijn liefde voor boeken is er al zo lang ik me herinner. Ik woonde in Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren. De aansluiting met de bus en de trein was lastig, dus ging ik om tijd te doden naar boekwinkels. Ik lijd wel aan ‘tsundoku’: ik koop meer dan ik kan lezen (lacht).”

Monseigneur Ladeuzeplein 12, Leuven - boekarestleuven.be

7. Op het lijf geschreven

Volledig scherm Vrou. © rr

“Ik ben een slechte shopper. Ik heb graag dat iemand kiest voor mij. Bij Vrou hebben ze een mooie mix aan kledij, en de jonge onderneemster Joni weet intussen perfect wat ik leuk vind. Gelukkig ben ik ook gezegend met een fashionable beste vriendin. Ik stuur foto’s uit het pashokje, zodat zij mee kan keuren.”

Jan Frans Willemsstraat 11, Boechout - vrou.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm B&B Le Couvent de Neuviale. © rr

“Er is een constant verlangen om hier te zijn: Le Couvent de Neuviale. Deze gemoedelijke B&B van mijn ouders is een plekje dat diep in mijn hart zit. Mijn ouders renoveerden het en ze wonen er intussen tien jaar. Hier vergeet je de tijd: de zon schijnt, het eten is lekker, je gaat naar marktjes en kijkt naar de ­sterren. Life as it should be.”

Lieu-dit Neuviale, D84, 82160 Parisot, Frankrijk - lecouventdeneuviale.fr/nl

