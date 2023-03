In Zeeland is auteur Guillaume Van der Stighelen (67) dicht bij zijn overleden zoon. “Hij ving er twee grote zeebaarzen”

Rauwe rouw: Irmy verloor 8 weken geleden haar broer en neemt je via een afscheids­brief mee in haar verdriet

“Zijn abonnement werd afgesloten en het nummer bestaat niet meer. Het is geen persoon meer, hij bestaat niet meer.” Afscheid nemen van een broer of zus: dat thema wordt door Jeroen Meus onder de aandacht gebracht in ‘Dagen zonder broer’. Ook Irmy (27) kent het verdriet, want ze verloor twee maanden geleden haar broer. Met stukjes uit de afscheidsbrief die ze op zijn begrafenis voorlas, loodst ze ons door haar rauwe rouw. “Dat was het moment dat ik je het liefst heb gezien.”