In je element in de Kempen: 9 x verfrissende uitstapjes om deze lente te doen

In de Kempen ben je altijd in je element. Geïnspireerd door de vier natuurelementen (water, lucht, aarde en vuur) tippen we elke week 9 toffe activiteiten die je niet mag missen. Deze week: alles wat met water te maken heeft! Van bootje varen, watersporten en fietsen langs de watermolens tot watervogels spotten.

Ga ravotten in natuurspeelplaats Hobbeldonk in Heist-op-den-Berg

In Provinciaal Groendomein De Averegten kan duchtig geravot worden. Er is een speelbos van zo’n 5 ha waar kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Een onderdeel daarvan is natuurspeelplaats Hobbeldonk. Hier geen klassieke speeltuigen, wel heel wat leuks om de creativiteit van je kids aan te wakkeren. Takken om te verzamelen of om een kamp mee te bouwen, zand en water om heksensoep mee te brouwen of modderfiguren te boetseren, wilgenhutten om je in te verstoppen, liggende boomstammen om op te klauteren of om als brug over de beek te gebruiken … Niets moet, alles mag!

Leer wakeboarden of waterskiën in Hoogstraten

Goodlife Cablepark dompelt je dankzij de unieke locatie op recreatiedomein De Mosten onder in een sportieve strandsfeer. Of je hier nu als een echte pro door het water klieft en uitpakt met adembenemende tricks of je als groentje voor de eerste keer op (of naast) je plank springt: genieten van de natuur, daar draait het om. Onder het toeziend oog van vakkundige monitoren kan je je hier helemaal uitleven op het water. Uitgeput van het watersporten of geen zin in een nat pak? Dan plof je gewoon neer in de strandstoeltjes van de beachbar.

Volledig scherm Goodlife Cablepark in Hoogstraten © W & W Weddings

Spot vogels op het moeras in Winkelsbroek in Turnhout

Ooit al door een moeras gewandeld? Ongerepte schoonheid vind je in natuurgebied Winkelsbroek in Turnhout, een fotogeniek gebied. Via vlonderpaden en zompige wegen wandel je door het moerassige gebied. Op de natste plekken houden de houten paden je voeten toch nog droog. Het water van de Grote Kaliebeek blinkt tussen het groen, kikkers springen weg en het vrolijke fluiten van vogels vormt de soundtrack van je wandeling. Onderweg passeer je een vogelkijkhut en een vogelkijkwand, de ultieme plek om bijzondere vogels te spotten. Tip: neem een verrekijker mee!

Ontdek Lier vanop het water

Je kan de stad van Pallieter, de Zimmertoren en de overheerlijke Lierse vlaaikes op de gewone manier verkennen door te kuieren door de straten. Of je kiest voor de origineelste manier en laat je rondvaren op de Binnennete. De prachtige decors van historische panden glijden langs de waterrand aan je voorbij terwijl je in het bootje van de Koninklijke Moedige Bootvissers meevaart. Van april tot eind oktober nemen zij je mee voor een leerrijke tocht doorheen het centrum.

Volledig scherm Rondvaren op de Binnennete in Lier © Kempen

Ga gelaarsd op pad in De Kwarekken in Westerlo

Zin in een verkwikkende wandeling langs het water? In de Vallei van de Grote Nete ligt natuurgebied De Kwarekken, een pareltje waar natuurliefhebbers zich helemaal thuis voelen. Je wandelt van hoog en droog naar laag en nat, dus een paar goede laarzen of stapschoenen zijn een must. Dit magisch mooie decor is bovendien een unieke plek om vogels te spotten. Hou je ogen open en keer helemaal zen huiswaarts.

Fiets langs de watermolens in Balen

De Molenroute, da’s 39 kilometer lang fietsplezier via tal van knooppunten. Onderweg kom je drie molens tegen: de Topmolen, de Hoolstmolen en de Straalmolen. Die laatste twee zijn allebei nog maalvaardig, dus extra uniek. Breng je eigen fiets mee of huur er eentje op de Keiheuvel. Zin in een specialleke? Huur dan eens een tandem. Tip: ga aan de Straalmolen het paadje in, links naast de molenwinkel, en geniet van een fantastisch zicht op de uitkijktoren!

Kajak op de Kleine Nete in Kasterlee

Niet bang van wat stroming? Het volledige traject van de Kleine Nete strekt zich uit over een lengte van maar liefst 25 kilometer. Langs de route zijn verschillende aanmeerplaatsen voorzien, waarvan vijf in Kasterlee. Leg je peddel even neer en tank wat energie bij op een van de gezellige terrassen langs het water. Stap jij solo in de kajak of deel je liever een kano met z’n drietjes? Waterpret verzekerd.

Volledig scherm Kajak op de Kleine Nete in Kasterlee © Kempen

Geniet van de stilte op de overzet van Oud-Turnhout naar Ravels

Fietsers en wandelaars die natuurreservaat Landschap De Liereman en de Ravelse Bossen, de natuurgebieden tussen Oud-Turnhout en Ravels, verkennen, steken hier het kanaal over met behulp van een charmante overzet. Vanaf de eerste zondag van mei tot de laatste zondag van september kan je aan boord stappen en brengt de boot je naar de overkant van het water. De pont heeft geen motor en wordt getrokken door jobstudenten en mensen uit een sociaal tewerkstellingsproject. Zo vaar je in stilte door dit stiltegebied. Pure rust!

Vul je picknickmand in Brasschaat

Zin om je picknickdeken uit te gooien en in het gras neer te ploffen? Dat kan aan de vijvers van verschillende Brasschaatse parken. Deze gemeente heeft haar bijnaam van parkgemeente niet gestolen. In het groen zijn hier tal van heerlijke picknickplaatsjes verstopt. In het Gemeentepark, Park De Mik en De Uitlegger waan je je in het zuiden, met het kabbelende water als achtergrondmuziek. Vul je picknickmand met lekkers en kies een mooi zonnig plekje – of juist eentje in de schaduw.

Water, aarde, lucht of vuur: in de Kempen ben je altijd in je element. Kom herinneringen maken en boek je weekendje weg in eigen land.

Volledig scherm Picknicken in Brasschaat © Robin Fasseur