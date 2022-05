“Ik kom er al 30 jaar voor kaaskroketten of filet americain”: acteur Mathias Vergels’ favoriete plekjes

Hij acteert in ‘Thuis,’ runt samen met zijn vriendin en actrice Lynn Van den Broeck (29) een B&B en is de toegewijde papa van Emile. Om volledig tot rust te komen in zijn hectische leven, springt Mathias Vergels (30) dolgraag de motor op, richting het prachtige Pajottenland of Molsbroek. Maar ook in de drukte van de stad vertoeft hij graag. “Nergens vind je in Brussel zo’n kwaliteit voor zo weinig geld.”

1. Oude bakkerij

Volledig scherm B&B L'Atelier © rr

Tussen alle opdrachten door runt ‘Thuis’-acteur en zanger Mathias Vergels (30) ook nog eens een B&B. Die houdt hij samen met zijn vriendin en actrice Lynn Van den Broeck open in zijn geliefde thuishaven: Sint-Genesius-Rode. Hij kent het daar als zijn broekzak en trekt er dan ook graag dicht bij huis op uit.

“Mijn vader en moeder hadden een bakkerij, waar we boven woonden. Op mijn achttiende kocht ik het huis van hen over. Lynn en ik wilden de bakkerij een tweede leven geven. Omdat zij lekker kan koken en zo sociaal is, dachten we aan B&B l’atelier. Zo trekken we volk naar een misschien wel onbekende streek én een authentieke plek. Onze kleine gemeente in de kijker zetten, vind ik supertof.”

Adres: Sint-Genesius-Rode

Meer informatie op bblatelier.be

2. Pintje na de show

Volledig scherm 3 Fonteinen © rr

“Een restaurant dat alle artiesten in België wel kennen: 3 Fonteinen. De zaak is vlak naast het Huis van Herman Teirlinck, waar hij vroeger woonde. Hier drink je voor óf na de show een pintje en eet je iets. Ik kom er al dertig jaar voor de kaaskroketten of de filet americain. Extra tof: het interieur is hier bijna ongewijzigd, je keert terug in de tijd.”

Adres: Herman Teirlinckplein 3, Beersel

Meer informatie op 3fonteinenrestaurant.com

3. Op de motor

Volledig scherm Paddenbroek © Lander Loeckx

“Ik rij elke week als hobby met mijn motor door het Pajottenland. Door een klein wegje in te slaan, heb ik per toeval Paddenbroek ontdekt. Dat is een belevingscentrum midden in een veld op een berg. Binnenin is er een café, omgeven door een grote serre. Er is ook een groot park om te wandelen.”

Adres: Paddenbroekstraat 12, Gooik

Meer informatie op gooik.be/vrije-tijd/toerisme/paddenbroek

4. Leuk Lokeren

Volledig scherm Molsbroek © Toerisme Oost-Vlaanderen Sandra Koning

“Verder van huis, maar Lokeren heb ik leren kennen door mijn lief. Er is veel groen in de buurt, zoals het prachtige Molsbroek om met kinderen te gaan spelen. Het centrum is charmant, met toffe en volkse cafeetjes. Je bent even weg uit het drukke Brussel én toch zit je niet volledig op den buiten.”

Adres: Waasmunsterbaan, Lokeren

Meer informatie op waasland.be/wandelen-natuurgebieden-molsbroek-buylaers

5. Bistro met zicht op Brussel

Volledig scherm Bistro Vincent © rr

“Mijn beste vriend en zijn vrouw zijn de uitbaters van Bistro Vincent. Voor mij is dit het ideale restaurant voor een date met Lynn. Het eten is er verfijnder en net iets meer high-end. Hun terras met uitzicht op de velden maakt deze plek nog toffer.”

Adres: Alsembergsteenweg 1073, Beersel

Meer informatie op bistro-vincent.com/nl/restaurant

6. Andere culturen opsnuiven

Volledig scherm © Baert Marc

“Mijn zoontje Emile (4) was nog niet veel in Brussel geweest, dus nam ik hem mee naar de Zuidmarkt. Ik ga er op zondagochtend om vers fruit en groenten. Nergens vind je zo’n kwaliteit voor zo weinig geld. Hier ontdek je andere culturen, talen, indrukken en geuren. Je slijt er met gemak een halve dag: gewoon wat rondkijken en wandelen.”

Adres: Zuidlaan, Brussel

Meer informatie op visit.brussels/nl/place/Zuidmarkt

7. Cocktails, café en kuieren

Volledig scherm Place Ste. Catherine © Visit Brussels Jean Paul Remy

“Een centraal plekje met toffe cafés en restaurantjes errond: Place Ste. Catherine. Hier wat rondhangen is voor mij de ideale weekendactiviteit. Dan zitten mensen er gezellig iets te eten uit het vuistje, met een cocktail die je gewoon kan afhalen aan een kraampje. Op wandelafstand heb je café Merlo, een bruin café waar vaak optredens zijn.”

Adres: Sint-Katelijneplein, Brussel

Meer informatie op visit.brussels/nl/place/Markt-op-het-Sint-Katelijneplein

Quote In het Zoniënwoud kwam ik vaak met Emile toen hij een baby was.

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Zoniënwoud © Visit Brussels Jean Paul Remy

“Toen Emile een baby was, kwam ik elke zondag uren wandelen in het Zoniënwoud. Momenteel heb ik het net iets te druk om zulke dingen te doen en zou ik er graag nog eens tijd voor maken. Het is niet ver voor ons. Ernaast heb je nog het Ter Kamerenbos, waar mensen komen picknicken. Het lijkt dan altijd wat op een openluchtfestival.”

Meer informatie op zonienwoud.be

