Hier shopt en eet Justine De Jonckheere: “In Roeselare is het altijd een beetje thuiskomen”

De leukste shoppingstad van Vlaanderen? Dat is Roeselare, als je ‘t aan ex-Miss België Justine De Jonckheere vraagt. Op 28 en 29 april strijkt NINA & The City neer in het hart van West-Vlaanderen, om je twee dagen lang te gidsen langs de mooiste boetieks voor het hele gezin, woonwinkels en smakelijke eetadressen. Justine tipt alvast haar favorieten.

“Het leuke aan Roeselare is dat er van alles te beleven valt, zonder dat het een megastad is”, vindt Justine. “Op een boogscheut van elkaar vind je tal van lekkere eethuisjes en toffe winkels. Daardoor voelt het hier bijna huiselijk aan.” Voor een geslaagde uitstap combineer je het beste van de twee. Want winkelen op een lege maag is natuurlijk een no-go. “Bij Bar Julien blijf je niet op je honger zitten. Ideaal voor een ontbijt of brunch voor je de stad in trekt.”

Betaalbare mode

En dan: tijd om te shoppen. “Ik spring geregeld binnen bij Tischa. Ze verkopen hele toffe stuks die altijd inspelen op de trends van het moment”, zegt Justine. “Miss Marie is wat gelijkaardig. Ook daar vind je om de paar weken nieuwe stuks in de rekken, waardoor je altijd mee bent met de mode. Mooi meegenomen is dat je in beide zaken de laatste trends kan scoren voor een schappelijke prijs. Ik hou van afwisseling, dus ik ga graag met meerdere dingen naar huis. Hier kost me dat geen honderden euro’s.”

Theewalhalla

Vlak naast Tischa ligt Pluk, een recente theewinkel die zeker een tussenstop waard is. “Ik ben er zelf nog niet geraakt, maar ik weet dat je daar meer dan 200 verschillende soorten thee kunt kopen. Ik ben een grote theedrinker – met honing of een koekje erbij is dat puur genieten. Dus daar ga ik binnenkort zeker langs”, vervolgt Justine.

Een tikkeltje luxe

Heb je een groter budget te spenderen? “Bij Pools kan je terecht voor knappe juwelen en horloges. Bij Botticelli vind je dan weer de mooiste schoenmode, met topmerken als Tods en Hogan in de collectie. Mania-K is nog zo’n pareltje. Alleen al het prachtige pand is een bezoekje waard. In de rekken hangen stuks van Balmain, IRO, Valentino … De mooiste designermerken onder één dak.”

Een plantje en een drankje

“Als je plannen hebt om je woning op te knappen, mag je I-COR absoluut niet voorbijlopen. Dat is een interior concept store: een gezamenlijke showroom waar 16 zelfstandige vakmannen hun verschillende diensten samen aanbieden. Van tuinaanleg tot sanitair en keukenbouw. Een uniek concept, ontzettend handig voor wie (ver)bouwplannen heeft en inspiratie wil opdoen.”

“Voor mensen met groene vingers is plant- en decoratiewinkel Jeanien een aanrader”, voegt Justine eraan toe. “Breid er jouw plantenverzameling uit met een mooi exemplaar, of maak iemand gelukkig met een bijzonder geschenkje. In deze urban jungle kun je ook koffie of een aperitiefje drinken.”

Spelen en ijsjes smullen

“Ben je op stap met kinderen? Dan maak je hen – en jezelf – gelukkig met een tussenstop bij La Boule de Glace. Uitbater Rudi is heel hartelijk en maakt de lekkerste ijsjes, artisanaal en volgens Italiaans recept. Een zoete pauze, om daarna gezellig verder te winkelen. Bij mini moon bijvoorbeeld, een prachtige kinderwinkel waar ze alles hebben voor baby’s en kinderen tot 10 jaar. Kleding, interieurspullen en tof speelgoed: alles hier is minimalistisch, maar altijd met een tof, uniek accent.”

Afsluiten in stijl

Tot slot nog de ultieme tip: maak er gewoon een weekendje weg van. “In Roeselare zijn er zoveel leuke adresjes om ’s avonds gezellig te tafelen”, tipt Justine. “Een daarvan is Gastro Henri in een zijstraat van de Ooststraat, de belangrijkste winkelstraat. Hier deel je verschillende gerechtjes: klassiekers in een hedendaags jasje. En het is er zo gezellig zitten.”

Kom op vrijdag 28 en zaterdag 29 april naar NINA & The City in Roeselare en ontdek nog veel meer toffe adresjes.