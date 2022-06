“Hier eet ik zeker 1 keer per week.” Muzikant Ozark Henry verklapt zijn favoriete plekken om te vertoeven

Piet Goddaer, alias Ozark Henry (52), is een man van de wereld. Maar evengoed houdt hij van adresjes dicht bij huis. Zijn stamcafé bijvoorbeeld, niet ver van Oostduinkerke. Of zijn favoriete restaurant aan zee, voor al het lekkers uit het blauwe water. Om daarna met het hele gezin in Brussel naar een museum te gaan. “Mijn studio ligt bij een kanaal en aan de overkant heb je mijn stamkroeg.”

1. Bruine kroeg

Volledig scherm Het Dorstige Hart. © Jürgen de Witte

“Mijn studio ligt bij een kanaal en aan de overkant heb je mijn stamkroeg: Het Dorstige Hart. Ze ligt op een fietsknooppunt en ze hebben een prachtig terras aan het water. Binnen vind je er de sfeer van een bruin café met een flipperkast. Verder eet je hier de beste garnaalkroketten. Ik hou van de authentieke charme.”

Dijk 33, Wulpen. Meer info op wielrijdersrust-hetdorstigehart.be

2. Liefde voor muziek

Volledig scherm Rombaux. © Jan Verlinde

“Rombaux is een fantastische muziekhandel en ze verkopen er ook vinyl. Vrienden nemen voor mij altijd een plaat mee van hier. Ik kocht er ook mijn vleugelpiano, waarvoor ik met de mensen van de winkel naar Oostenrijk trok. De liefde voor muziek spat er van de muren.”

Mallebergplaats 13, Brugge. Meer info op rombaux.be/nl

3. Vers en verrassend

Volledig scherm Julia Fish & Oyster Bar. © rr

“Lekker eten is een van mijn grote hobby’s. Bij Julia Fish & Oyster Bar kom ik toch zeker één keer per week. Je vindt er het allerbeste van de zee. De uitbaters zijn gepassioneerd en je komt hier thuis. Hun kaart vernieuwen ze ook geregeld. We gaan meestal met een bevriend koppel en kiezen voor de sharing dishes. Een aanrader, al ben ik niet de enige die dat weet. In de zomer is het moeilijk om te reserveren, wat me natuurlijk nooit tegenhoudt.”

Arthur Vanhouttelaan 2, Koksijde. Meer info op julia-baaldje.be

Quote Sinds kort laten mijn zoon Zeger (12) en ik altijd samen ons haar knippen. Naast elkaar in de kappers­stoel: echte qualityti­me. Ozark Henry

4. ‘Vader en zoon’-uitje

Volledig scherm Het Huis Van De Kapper. © rrr

“In de States vind ik het plezant om in een barbershop binnen te springen en me te laten scheren. Bij Het Huis Van De Kapper herken ik dezelfde typische sfeer. Sinds kort laten mijn zoon Zeger (12) en ik altijd samen ons haar knippen. Naast elkaar in de kappersstoel: echte qualitytime.”

Oostendestraat 19, Nieuwpoort. Meer info op hethuisvandekapper.be

Quote Niets kan tippen aan de Aziatische keuken van Soho Ozark

5. Wereldse keuken

Volledig scherm Broadway in SoHo, New York. © Getty Images

“Ik hou van de Aziatische keuken. In SoHo vind je een veelvoud van die restaurants. In België proef je niet diezelfde kwaliteit, dus als ik in New York ben, is dat een belangrijke stop. Het is mijn lievelingsstad. Ik werk samen met de universiteit van New York binnen het vakgebied ‘immersive sound’ en kwam er vóór corona zo’n vier keer per jaar.”

Meer info op nycgo.com/boroughs-neighborhoods/manhattan/soho

6. Bril met karakter

Volledig scherm Lucas Optiek. © Studio Mix

“Bij Lucas Optiek kwam ik op aanraden van een goede kameraad. Ik bril nu ongeveer acht jaar, en wist in het begin niet waarmee ik zou staan of wat makkelijk zou zijn. Lucas hielp me meteen aan een van mijn, tot op vandaag, favoriete brillen. Ze nemen hun tijd om je te leren kennen en gidsen je door hun exclusieve en fantastische collectie.”

Vlamingstraat 24, Brugge. Meer info op lucasoptiek.be

7. Tentoonstelling in ’t centrum

Volledig scherm Bozar. © Visit brussels

“Ik ben een museummens. In België vind ik de Bozar leuk om met mijn kinderen Zeger en Aze (9) te bezoeken. Je wandelt het station buiten en je bent aan het prachtige gebouw, handig. De expo van Michaël Borremans konden ze enorm waarderen. Met gemak lopen we er een paar uur rond. Daarna gaan we iets lekkers eten en drinken.”

Ravensteinstraat 23, Brussel. Meer info op bozar.be/nl

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Bistro l'aubergine. © rr

“Een jeugdvriend heeft een restaurant in de Provence: Bistrot l’Aubergine. Ik ben nog nooit in zijn zaak geraakt, maar ik volg hem wel op Instagram en het water loopt me altijd in de mond. In deze streek ga ik graag fietsen en je hebt er nog zalige adresjes.”

34 Av. Jean Jaurès, 13810 Eygalières, Frankrijk. Meer info op laubergine-eygalieres.com

