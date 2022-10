Herfst in de Kempen: 5 x vurige activiteiten om dit najaar te doen

Hoe gezellig het ook kan zijn om binnen te blijven: weersta af en toe de behoefte om te cocoonen en trek er deze herfst op uit in de wonderschone Kempen. Geïnspireerd door de vier natuurelementen water, aarde, lucht en vuur, tippen we 10 heerlijke activiteiten in vijf gemeenten die je niet mag missen. Als eerste aan de beurt: het vuurtje dat het enthousiasme in Kapellen, Turnhout, Westerlo, Kasterlee en Hoogstraten aanwakkert.

Fiets in het spoor van de militairen in Kapellen

Met de spoorfiets trap je van Kapellen vijf kilometer tot kamp Noord in Brasschaat. Onderweg rijd je door het bos in een historisch waardevol en ongerept landschap. Zo fiets je onder meer door natuurgebied De Uitlegger. Je snuift er de boslucht op in het gezelschap van indrukwekkende bomen. Na een uurtje trappen kom je aan in Perron Noord, een voormalig militair kamp, waar je geniet van een welverdiende pauze met iets lekkers. Goed om te weten: spoorfietsen kan nog tot het einde van de herfstvakantie.

Wakker het romantische vuur weer aan in Westerlo

Is het tijd om de batterijen op te laden en het vuur tussen jou en je partner weer aan te wakkeren? Dan is Hotel Geerts de ideale uitvalsbasis voor een romantisch weekendje weg. Al vier generaties lang hangt hier een familiale sfeer, een gastvrijheid die met vier sterren is bekroond. In de luxueuze kamers geniet je van een zalige nachtrust, uitgebreid ontbijten of dineren doe je in de stijlvolle orangerie met prachtig zicht op de tuin. Boek je een van de arrangementen, dan ontdek je meteen de hele streek vanuit de Parel van de Kempen.

Warm je op aan de haard in Turnhout

De Klein Engelandhoeve ligt midden in het Turnhouts Vennengebied en vormt het ideale vertrekpunt voor prachtige wandelingen in de aangrenzende natuur. Dit is niet zomaar een hoeve, maar een smeltkroes van natuurbeleving, toerisme, kansarmoedebestrijding en landschapsbeheer. Je vindt hier handige kaartjes met wandelroutes. En nadat je op verkenning bent geweest in de Turnhoutse natuurpracht, ben je welkom voor een welverdiende pauze met streekbier, een biosapje of iets warms. Kies voor een knus plekje in de buurt van het knisperende haardvuur en kom helemaal op adem na een deugddoende wandeling.

Verwen jezelf met fine dining in Kasterlee

De culinaire hoofdstad van de Kempen? Da’s zonder twijfel Kasterlee. In dit walhalla voor fijnproevers vind je het ene Gault&Millau-restaurant naast het andere. En dat het aan zo’n fornuis wel eens warm durft te worden, heeft veel te maken met de vurige passie van elke Kastelse chef. Bij Ambacht eet je verser dan vers, in een lekkere lunch of diner gegoten. Chef Tim vormt een perfecte tandem met zijn zus Ellen. Mag het echt iets meer zijn? Dan is De Pastorie, bekroond met een Michelinster, een magnifiek adres om uitgebreid te tafelen.

Geniet van versgebrande koffie in Hoogstraten

Fan van een straffe espresso of een romige latte macchiato? Koffiebranderij Taeymans Coffee is in Hoogstraten en omgeving al jaren een bekend begrip. Het is de ideale omgeving om de kunst van het koffiebranden te ervaren én te proeven. Je wordt er meegenomen naar de wereld van het ‘zwarte goud’ en maakt kennis met het eeuwenoude ambacht dat ze hier honderden jaren later hebben verheven tot ware kunst. Hier branden ze hun eigen koffiesoorten: lekker pittig, niet bitter, en met een lichte nasmaak van chocolade. Zin in een kopje?

Water, aarde, lucht of vuur: in de Kempen ben je altijd in je element. Boek je weekendje weg in eigen land en verheug je op een hartverwarmende herfst.