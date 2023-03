Geef kleur aan je paasvakantie: 9 originele activiteiten in de Kempen

Nu de lente in de lucht hangt, maakt het winterse grijs eindelijk plaats voor een beetje kleur. Zeker in de Kempen, waar bloemen, heides en bossen terug tot leven lijken te komen. Dé plek om je batterijen terug op te laden. Voor je gemak tippen we alvast 9 activiteiten voor een geslaagde uitstap of paar dagen weg met het hele gezin.

Logeer bij Hotel Guzy in Lier

De stad Lier draagt de bijnaam ‘poort der Kempen’, dus in feite mag een stop in deze historische parel niet ontbreken als je naar de streek afzakt. Hotel Guzy vormt de perfecte uitvalsbasis voor een weekendje, dankzij de ligging in de belangrijkste winkelstraat, de kleurrijke oosterse aankleding én de bijhorende crèmerie, broodjeszaak en interieurwinkel.

Fleur op dankzij de Gelukzaaiers in Balen

In de omgeving van Balen is de Olmense Pastorij absoluut een bezoek waard. Mensen met een beperking baten er een koffie- en theehuisje met winkelpunt uit, waar ze niet alleen een glimlach op je gezicht toveren met lokale hapjes, drankjes en handgemaakte hebbedingen, maar bovenal met hun hartelijkheid. En je kunt er ook buiten spelen bij mooi weer. Reserveer de gratis spelletjeskast met onder meer Jenga XXXL, ringwerpen en bowling, voor urenlang spelplezier.

Smul van Hoogstraatse aardbeien

Hoogstraatse aardbeien worden niet voor niets het ‘rode goud’ genoemd. Als je er eentje hebt geproefd, kan je niet meer stoppen met smullen. De lekkernij is het hele jaar door te verkrijgen bij lokale telers, al wordt de smaak toch een tikje zoeter naarmate de zon zich meer laat zien. Op een zonovergoten dag is de aardbeienroute een aanrader: een fietstocht van 27 of 40 km die je langs velden en serres voert met de beste aardbeien van ’t land.

Trakteer op ouwels in Turnhout

Ook zure ouwels zijn een bekend streekproduct. Nog nooit van gehoord? Roepnamen ‘ufo’s’ of ‘hosties’ zullen vast een belletje doen rinkelen. Het vrolijk gekleurde snoepgoed werd bedacht door het bedrijf Belgica toen het in de jaren 50 een oplossing zocht voor de dalende bestellingen van kerkhosties. En wat een heerlijke oplossing is dat geworden! Ga je Turnhout ontdekken, waar de ouwels gemaakt worden, vergeet dan zeker geen zakje te kopen.

Relax bij Barijs in Kasterlee

Kasterlee is dé place to be voor natuurliefhebbers. De charmante gemeente telt meer dan 2.000 hectare wandelbos, maar ook fietsen, kajakken en zelfs wijngaarden bezoeken behoort tot de mogelijkheden. Heeft je kroost na al dat stappen nood aan een pauze? Of kan je zélf een opkikkertje gebruiken? Dan biedt Barijs redding. In het ijssalon heb je de keuze uit heerlijke huisgemaakte frisco’s of ambachtelijk schepijs, dat zelfs al in de prijzen is gevallen als beste ijs van België. Meer heb je niet nodig om je energieniveau terug op peil te brengen.

Spot streetart in Geel

Dat Geel een kleurrijke bestemming is, zou je al kunnen vermoeden op basis van de naam. In de omgeving kan je schitterende wandelingen maken en de stad zelf verrast met gezellige horeca, evenementen en winkels. Collectief ‘All About Things ‘(bekend van ‘The Crystal Ship’ in Oostende) zorgde voor nog een extra kleurinjectie door streetartists bonte kunstwerken te laten maken, onder meer van 18 plaatselijke handelaars. Volg de route die ze verbindt en spot ze allemaal.

Brunch of lunch in het Kalmthoutse Rozantiek

Kalmthout staat bekend om z’n heide, die in de zomermaanden prachtig paars kleurt. Maar ook het nabijgelegen Arboretum mag je niet missen, zeker in het voorjaar wanneer de kerselaars in bloei staan. Je voorbereiden op of nagenieten van de bloemenpracht kan om de hoek bij Rozantiek, een fleurig ontbijt-, lunch- en koffiehuisje gevestigd in een voormalig hotel aan het station.

Verken het Gravinnekespad in Westerlo

Niet alle jonge avonturiers staan te springen om te gaan wandelen tijdens een gezinsuitstap. Maar geloof ons, het Gravinnekespad zal bij stappers tussen 3 en pakweg 10 jaar wél in de smaak vallen. Het pad door het speelbos is zo’n 2 km lang en is versierd met tal van klauter-, speel- en ontdekelementen. Als ouder geniet je intussen van de glunderende gezichtjes en schitterende groene omgeving. Het terras van het Boswachtershuis is de ideale plek om achteraf tot rust te komen.

Hang de Huismus uit in Oud-Turnhout

Wil je graag in groep op ontdekking? Vakantiewoning de Huismus in Oud-Turnhout is het ideale nest. De vijf knusse slaapkamers bieden plaats voor 12 personen, maar het zou zonde zijn om daar veel tijd door te brengen want de bloemrijke tuin met overdekte eetruimte, vuurkorf, blotevoetenpad en ontspannende vergezichten vormt het hoogtepunt. ’s Avonds kan je er zelfs reeën spotten. Je zou haast vergeten om de bosrijke omgeving te gaan verkennen.

Zin om op verkenning te gaan? Plan nu je dagje uit of weekendje weg in de Kempen. En maak je niet druk als je niet genoeg tijd hebt om van alle highlights te genieten, want dan kom je gewoon een andere keer terug.