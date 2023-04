Familieweekend in de Kempen: 9 hoogtepunten die je niet mag missen

Dat de Kempen heel wat hoogtepunten tellen, mag je gerust letterlijk nemen. Het glooiende landschap omvat ontelbare hoogtes en laagtes, met ook een heleboel uitkijktorens die een schitterend uitzicht bieden over het natuurschoon. Ideaal om er deze paasvakantie met het hele gezin opuit te trekken! De streek blinkt bovendien uit op het vlak van gastronomie en gastvrijheid. Dus waarom maak je er niet meteen een weekendje weg in eigen land van?

Ga fietsen rond Geel

Kan je niet kiezen tussen een dagje cultuur of natuur? In Geel is dat niet nodig. In het bruisende centrum duik je in het verleden van de stad, daarna spring je op de fiets voor een verkwikkende portie groen in de vele natuurgebieden die Geel omringen. Recreatiegebied Dekshoevevijver is een toffe tussenstop waar je even kunt uitblazen op het uitkijkplatform of genieten van een picknick aan het water.

Overzie de Kalmthoutse Heide

Met z’n oppervlakte van maar liefst 60 km2 is het Grenspark Kalmthoutse Heide een van dé trekpleisters van de Kempen. Kan je je geen beeld vormen van de omvang? Beklim de onlangs vernieuwde 42 meter hoge brandtoren, die een 360°-uitzicht biedt. Handig is dat hij vlak bij het infokantoor van Visit Kalmthout staat, zodat je in één oogopslag ook een wandelroute uitstippelt.

Volledig scherm © Kempen

Hoog en droog in Oud-Turnhout

In Oud-Turnhout mag je natuurgebied Landschap De Liereman absoluut niet missen. Voor groot plezier met kleine stappertjes is het Echelkuilpad van zo’n 4 km een aanrader. De tocht leidt jullie via het vlonderpad over het drassige moerasgebied naar de uitkijktoren waar jullie weer hoog en droog zitten. Tip: vergeet je rubberlaarzen niet!

Volledig scherm © Kempen - Christophe Verheyen

Diner op hoog niveau in Turnhout

Lunchen of dineren op hoog niveau – in alle betekenissen van het woord – doe je bij Hert in Turnhout. Het restaurant waar Alex Verhoeven in de potten roert, kreeg in 2022 een Michelinster. Net zo mooi als de pareltjes die hij op de borden tovert is het uitzicht: Hert is namelijk gevestigd op 72 meter hoogte in de Turnovatoren. Van een totaalbeleving gesproken.

Proef asperges in Balen

Ook als je liever met beide voetjes stevig op de grond blijft, kan je culinaire hoogstandjes beleven in de Kempen. Want wat smaakt er in het voorjaar nu hemelser dan asperges uit Kempische grond? Bij Asperges Schoeters in Balen koop je het witte goud recht van bij de boer. Voor groepen worden er ook rondleidingen (mét proevertjes) aangeboden.

Blijf eten bij Kris in Kasterlee

Heb je geen zin om zelf met asperges in de weer te gaan, schuif dan de voeten onder tafel bij Restaurant Kris. Hier proef je pure seizoensgerechten in een verfijnd menu of à la carte, met liefde bereid door chef-kok Kris Geerts. Wandel voor (of na) het eten ook eens langs de Zwarte Molen in het bos achteraan de zaak. Sinds de wieken werden geraakt door de bliksem in 1903 doet die geen dienst meer, maar indrukwekkend is hij wel.

Word stapel op Lier

In de schaduw van de Sint-Gummarustoren, de hoogste toren van Lier, ligt cultuur- en familiehostel Bed Muzet. Je logeert er in een vernieuwde vleugel van het voormalige klooster van de Zwartzusters, op wandelafstand van al het leuks dat de stad te bieden heeft. In stapelbedden, uiteraard. Een betere uitvalsbasis is er niet.

Ga paalkamperen in Hoogstraten

Mag het wat meer back to basics, dan geniet je vast met volle teugen van een nachtje paalkamperen in Wortel-Kolonie. Nee, je slaapt niet óp palen, maar aan een paal die de gelijknamige bivakzone aangeeft. Maar wees maar zeker dat het een hoogtepunt is. Het omliggende landschap is erkend door Unesco en dus praktisch onaangeroerd, waardoor het rijk is aan sterren op een heldere nacht, vrolijk kwetterende vogels bij het ontwaken en weinig wifi voor optimale ontspanning.

Waan je een vogel in Westerlo

Origineel logeren kan ook in Westerlo, in de roulotte van Ann en Dimi. Dat is een houten wagen op wielen. Door de ronde ramen lijkt het wat op een vogelhuis, het prachtige uitzicht op de velden draagt bij aan die beleving. Voor je goed uitgerust je vleugels uitslaat – bijvoorbeeld naar de abdij van Tongerlo, kasteel De Merode, Hidrodoe of zelfs Bobbejaanland – kan je ’s morgens genieten van een homemade, biologisch en lokaal ontbijt.

Zin gekregen om te vertrekken? Boek nu je verblijf in de Kempen. En maak je niet druk als je niet genoeg tijd hebt om alle hotspots te zien, want dan kom je gewoon een andere keer terug.