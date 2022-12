De topadresjes van foodie Sven Ornelis: “Hier eet je een dessert gepresenteerd als kerstbal”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1. Tweede thuis

“Op kerstavond hebben we vrienden van België op bezoek in ons appartement in Barcelona. Die week komen er trouwens vrienden van over de hele wereld langs. Ik kook voor hen en haal langoustines, kleine scheermesjes of Spaans vlees. Dat vind ik op de Mercat del Ninot. Je hebt in Barcelona zeker twintig overdekte markten, maar deze is een paradijs waar je de heerlijkste dingen koopt.”

2. Weekendhotspot

“Als ik een weekendje wil ontsnappen, ga ik naar Hotel Recour. Een charmant hotel én het geboortehuis van de mama van modeontwerper Edouard Vermeulen. Het is prachtig ingericht en de streek is ideaal voor wandelingen. De eigenaars, Bert en Inge, zijn een lief koppel en Bert kan heerlijk koken. Daarom vind je in het hotel ook een restaurant. Ik kom er al vijftien jaar.”

Guido Gezellestraat 7, Poperinge - hotelrecour.be

3. Als het verder mag zijn

“Ik ben nog niet lang terug van Zuid-Afrika, waar ik een rondreis maakte langs wijnhuizen. Babylonstoren is een prachtig wijndomein met uitgestrekte groentetuin. Je kan er voor geen geld eten. Voor een middagmenuutje met een fles heerlijke chardonnay betaalden we 25 euro per persoon. Het was één van de lekkerste lunches van mijn leven, met alleen maar groenten uit hun tuin.”

Klapmuts Simondium Road, 7670 Simondium - babylonstoren.com

4. Sterren proeven

“Voor mij is Het Gebaar dé plek om goed te gaan eten. Het is mijn favoriete restaurant, uitgebaat door Roger van Damme. Roger is een goede kameraad van me en maakt de verfijndste gerechten. Hij kookt op topniveau en kreeg daarvoor een Michelinster. Mijn tip? Hun dessertje gepresenteerd als kerstbal.”

Leopoldstraat 24, Antwerpen - hetgebaar.be

5. Als een vis in het water

“Ik kwam in Lochristi wonen en zocht kwalitatieve producten om mee te koken. C-Food sprong eruit: voor mij de beste viswinkel van ons land. Naamgenoot en eigenaar Sven staat met zijn zonen in de winkel. Hij zorgt voor vis die ik normaal alleen in Barcelona terugvind. Ik werk bijvoorbeeld graag met zee-egel. Als je erom vraagt, fixt Sven het.”

Antwerpsesteenweg 129 A, Lochristi - cfood.be

6. Wijn van bij ons

“Mijn ouders wonen in Knesselare en daar is een drankenspeciaalzaak, Goegebuer. De uitbaters zijn verre familie van me die hun winkel met liefde en zorg uitbaten. Als enige verkopen ze mijn wijnen in hun winkel, al de rest is online. Er zijn klanten die naar de zee rijden en er een stop maken om mijn wijnen in te kopen. Een ideale stop voor de feestdagen, lijkt me.”

Geuzestraat 16, Aalter - goegebuer.be

7. Eindejaarslunch

“Bij de Oude Pastorie kan je heerlijk lunchen. Op dinsdag is er een verrassingsmenu aan een scherpe prijs. Je komt er voor een plezante, authentieke keuken met een fijne presentatie. En belangrijk: ze gebruiken goede producten. Dat alles in een mooi kader. Ik kook natuurlijk graag zelf, maar deze zaak hoort toch bij mijn lievelingsrestaurants.”

8. Op het verlanglijstje

“Al een tijdje wil ik naar het restaurant in Durbuy van Wout Bru: Le Grand Verre. Ik ben al in zijn andere restaurants geweest en ik vind Wout een fantastische chef. Hier hoor ik alleen maar goeie dingen van: er zullen sterren vallen. Voordat we niet meer binnen raken wegens te populair, wil ik nog profiteren van een tafeltje. Durbuy is een prachtige stad waar een nieuwe wind werd ingeblazen.”

Place aux Foires 26, Durbuy - legrandverre.be

