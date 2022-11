De 8 favoriete adresjes van William Boeva: “Ik neem mijn lief Nikki graag mee op date naar hier”

Stand-upcomedian William Boeva (32) weet wat te doen: er is zijn nieuwe reeks ‘Don’t Scream’ op Streamz en hij tourt met zijn voorstelling ‘B30VA’. Tussendoor houdt hij graag een plekje vrij voor restaurantbezoekjes, kunst en languit aan het zwembad hangen. Zijn 8 beste tips: “Als je buitenstaat, heb je helemaal niet door dat je er ook kan eten. Maar het is subliem lekker.”

1. Zet ’m op

Volledig scherm INScT & Co © Noortje Palmers

“Ik ben zot van taxidermie. Als het diertje al dood is, kunnen we daar beter nog iets moois mee doen. INScT & Co is een klein en vooral cool winkeltje waar ik geregeld binnenspring. Het was vroeger een oude apotheek en dat heeft charme. Ik kijk er graag rond, en de uitbaatster, een jongere vrouw, maakt af en toe iets op bestelling voor me. Liefst iets met een hoek af, zoals bijvoorbeeld een opgezette muis verkleed als Super Mario.”

2. Koele kikker

Volledig scherm Het Strandbad © Sofie Legein

“Een groot deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Oostduinkerke. Mijn mama had er een buitenverblijf. Ik versleet heel wat tijd in Het Strandbad, het openluchtzwembad. Vanuit het bad kan je de zee en het strand zien. Vroeger was het echt een enorm grote, blauwe bak, die je van ver kon spotten. Intussen is het vernieuwd, maar het blijft er heel tof.”

Zeedijk 442 a, Oostduinkerke - visitkoksijde.be/nl

3. Een eigen menu

Volledig scherm ARTE © Ismael Ahmadoun

“Ik ga graag en veel op restaurant. Bij ARTE is het als thuiskomen, ik kom er dan ook al 25 jaar. De uitbaters zijn Italianen met veel klasse en je kan er gewoon niets slechts bestellen. En er is een apart menuutje voor vaste klanten. (lacht) Het interieur verandert geregeld, want ze houden er van kunst. Er hangt poëzie aan de muur van Matthias Schoenaerts’ overleden vader Julien. Matthias zelf komt er ook vaak.”

Suikerrui 24, Antwerpen - ristorante-arte.be

4. Gratis toegang

Volledig scherm De Zwarte Panter © rr

“Ik ben geboeid door kunst. Kunstgalerij De Zwarte Panter is fijn omdat het er zo laagdrempelig is. Iedereen kan er binnenstappen zonder dat je iets hoeft te betalen. Er zijn naast tentoonstellingen ook concertavonden. Ik ben een grote fan van Fred Bervoets, van wie hier heel wat werken hangen. Af en toe spring ik dus binnen om zijn werk te bewonderen.”

Hoogstraat 70-72-74, Antwerpen - dezwartepanter.com

5. Alle gekheid op een stokje

Volledig scherm Museum Bizarium © rr

“Net over de grens, bij Sluis, heb je het toffe museum Bizarium. Er staan absurde uitvindingen waar iemand ooit een patent op nam. Ze hebben bijvoorbeeld een manuele jacuzzi: een kruising tussen een badkuip en een wiegstoel waar je in kan schommelen. Of een paar schoenen waar je zogezegd de zee mee kan oversteken. Het gaat om heel maffe dingen: ideaal om je brein mee te kietelen.”

Hoogstraat 35, 4524 AA Sluis - bizarium.com

6. Restaurant van de liefde

Volledig scherm Au Vieux Port © rr

“Naar Au Vieux Port neem ik graag mijn lief Nikki mee op date. Het lijkt net of je in een brasserie in Parijs binnenwandelt. De obers kennen hier nog hun stiel: ze fileren vis en flamberen crêpes suzette aan tafel. Het is een fantastisch klasserestaurant. Niet goedkoop, maar als ik iets te vieren heb, kom ik steevast naar hier.”

Napelsstraat 130, Antwerpen - restaurantauvieuxport.be

7. Mexicaanse avonden

Volledig scherm Bar AMI © rr

“Bar AMI is een Mexicaans restaurant dat er eigenlijk uitziet als een café. Als je buitenstaat, heb je helemaal niet door dat je er ook kan eten. Maar het is subliem lekker. Al zijn er ook heerlijke cocktails. Er staat een menukaart buiten met alle gerechten erop. Degene met een vinkje naast kan je die dag bestellen. Easy does it hier. Ik kom er met mijn lief, mama of vrienden.”

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Auberge de Cassagne © RV

“Mijn favoriete hotel is in Avignon, Frankrijk. Bij Auberge de Cassagne logeer ik vaak, al is het intussen vier jaar geleden. Het hotel is niet groot en ligt in een schamele wijk, maar binnen is het prachtig. Er is een klein zwembadje, er zijn niet veel gasten en je mag hier echt alles vragen. Als je geen zin hebt in een chique lunch in hun restaurant, maken ze een lekker broodje voor bij het zwembad. Niets is hier een probleem.”

450 Allée de Cassagne, Avignon - aubergedecassagne.com

Lees ook: