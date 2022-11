27 november is Dag van de Wetenschap: 10 weetjes om te onthouden

Iedereen is dol op wist-je-datjes, om mee uit te pakken bij je kinderen, je collega’s of op het volgende familiefeest. En nieuwe weetjes sprokkelen, dat doe je op 27 november op de Dag van de Wetenschap. Op verschillende locaties in Vlaanderen kun je je kennis over van alles en nog wat bijspijkeren. Waarom je neus loopt als je huilt of waarom astronauten niet kunnen boeren? Dit zijn alvast de leukste weetjes om te onthouden.

Van bubbels word je sneller dronken

Heb je ook al gemerkt dat je van een alcoholisch drankje mét bubbels sneller dronken wordt dan van eentje zonder bubbels? Het gas verspreidt de alcohol immers sneller in ons bloed. Alcohol is een aanslag op onze gezondheid. Lindsey Devisscher en Inge Van Colen tonen je op de Wetenschapsmarkt in Gent de schadelijke gevolgen van alcohol voor onze lever.

Zuurstof komt uit de zee

Meer dan de helft van onze zuurstof halen we uit – ongelooflijk maar waar – water. In de oceanen, vlak onder het wateroppervlak, sturen algen, plankton en andere micro-organismen die daar leven, O₂ de lucht in. Omgekeerd heeft onze lucht – en vooral CO₂ – ook een effect op het leven in de zee. Aan de Universiteit Antwerpen voer je twee experimenten uit die aantonen wat de stijgende hoeveelheid CO₂ doet met de koraalriffen en andere zeedieren in de oceaan.

Je kunt niet boeren in de ruimte

De zwaartekracht op aarde zorgt ervoor dat het voedsel en de vloeistoffen in onze maag blijven en enkel de gassen ontsnappen. Dat betekent wel dat astronauten onmiddellijk zullen braken in plaats van een onschuldig boertje laten.

Ben jij ruimteliefhebber maar ook filmfan? Wetenschapsjournalist George Van Hal geeft een lezing over hoe wetenschap en amusement samensmelten. Misschien kom je wel te weten welke film het niet zo nauw nam met de werkelijkheid en waar dus wel een of meer foutjes in te vinden zijn.

Vrouwen en wetenschap? Wél een goede match

Marie Curie was de eerste persoon die twee Nobelprijzen won. In 1903 won ze de Nobelprijs voor natuurkunde en in 1911 voor scheikunde. Treed in de voetsporen van deze dame en volg een STEMmig parcours in de bibliotheek van Buggenhout, Sint-Niklaas of Stekene.

Luizen kunnen niet verdrinken

Wist je dat luizen een tijdje in water kunnen blijven drijven om zich vervolgens op het eerste het beste hoofd te nestelen? Luizen ademen namelijk door kleine gaatjes die ze op commando kunnen sluiten. Ze kunnen dus niet verdrinken. Maar welke kleine beestjes hebben het wel moeilijk in water? En dan vooral in vervuild water? Word waterjournalist, neem de microscoop erbij en ga zelf op onderzoek!

Chocolade is écht je redder in nood

Een stukje chocolade kan wonderen doen voor een dipje. In chocolade zitten twee belangrijke moleculen: fenylethylamine en tryptofaan. De eerste is in staat om een gevoel van verliefdheid in onze hersenen te produceren, de tweede molecule zorgt ervoor dat onze hersenen het goedgevoelhormoon serotonine produceren. Kom bij KU Leuven - campus Geel jouw gepersonaliseerde praline maken. Hallo chocolade, dag dipje!

Vogels zijn niet echt vogelvrij

Trekvogels moeten een lange afstand afleggen, weer en wind trotseren en voedsel vinden. Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, vliegen ze tijdens hun vlucht in een V-vorm. De vogel achteraan vliegt het hoogst, de voorste vogel het laagst. Zo kunnen ze meer weerstand bieden tegen de wind, waardoor ze hun (vermoeiende) vleugelslagen kunnen beperken. Dit en nog veel meer over trekvogels kom je op de Dag van de Wetenschap te weten in het Zwin Natuurpark, tijdens het Trekvogelsymposium vol boeiende presentaties. De onnavolgbare Begijn Le Bleu is er jouw gastheer.

Vissen volgen hun onder(water)buikgevoel

Heel wat vissen en andere onderwaterdieren kunnen zich oriënteren op basis van het magnetisch veld van onze planeet. Een onderwater-gps, als het ware. Ondervind zelf hoe moeilijk het kan zijn om de weg te vinden en kruip in de huid van Angie de paling die voorbij heel wat obstakels moet geraken om terug de open zee te bereiken. Je kunt bovendien een leuke prijs winnen met het spel ‘Red de paling’ bij Universiteit Gent.

Een iglo, ijskoud? Niets is minder waar

Een iglo bestaat niet uit ijsblokken, maar uit samengeperste sneeuw die voor 10% uit bevroren water bestaat en voor 90% uit lucht. En lucht is een uitstekende isolator, dus de eigen lichaamswarmte die de Inuit uitstralen blijft in de iglo en ontsnapt niet door de muren.

De AP Hogeschool Antwerpen leert je niet hoe je een iglo kunt bouwen, maar toont je via een experiment wel hoe je ijsblokjes kunt verplaatsen zonder ze aan te raken met je vingers. Toveren met water en ijs kan handig zijn!

Ontploffen als beste aanval

De plofmier ontploft letterlijk als die zich bedreigd voelt. Misschien zou deze mier dan voor een smaakexplosie in onze mond kunnen zorgen? Er zijn immers al insecten die gekweekt worden om op te eten. Kom jij ook proeven van de spaghettisaus met meelwormgehakt in KU Leuven - campus Geel?

