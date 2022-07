1.800 euro voor de vlucht naar Zuid-Afrika en 1.600 euro voor de safari: dit is het vakantiebudget van Pieter en zijn gezin

“Voor 4.000 euro bouwden we ons busje om tot camper”: Ellen en Bryan zijn experts in roadtrip­pen en delen hun praktische tips en tricks

“We hoeven de bestemming niet maanden vooraf vast te leggen. We stappen ons busje in en zien wel waar we zin in hebben.” Ellen (27) en Bryan (33) verloren hun hart aan roadtrippen. Met hun nu al derde verbouwde busje sjezen ze Europa rond, zonder stress, zonder grenzen. Die veilige vorm van reizen boomde tijdens de pandemie. Al komt er wel wat bij kijken als je een roadtrip zorgeloos en zo idyllisch mogelijk wil. In deze aflevering van NINA’s zomerreeks ‘De Vakantiekrak’ delen Ellen en Bryan al hun tips. “Een bijl, een muggennet en magneten moeten ook op het inpaklijstje.”

