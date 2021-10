Yorbe Vertessen, het goudklompje bij PSV waar zelfs Feyenoord-man Boskamp een boon voor heeft: “Ik vind hem héél goed”

EredivisieYorbe Vertessen (20) was gisteren opnieuw levensbelangrijk voor PSV, met twee goals tegen Twente. De Belgische jeugdinternational drukt steeds meer zijn stempel in Einhoven, terwijl hij voor het grote publiek in België nog een nobele onbekende is. Maar volgens Aad de Mos en Johan Boskamp ligt zijn toekomst bij de Rode Duivels. Roberto Martínez volgt hem alvast. “Geloof me: een plaats bij de nationale ploeg gaat er echt wel van komen.”