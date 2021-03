Woedende PSV-fans bekogelen Tadic buiten het stadion nadat Ajax-kapitein het aan de stok had met Dumfries

EredivisieIn de Eredivisie was er gisteren een erg bewogen PSV - Ajax, waarin vooral Dusan Tadic zich niet bepaald geliefd gemaakt bij de PSV-supporters. De kapitein van Ajax was in blessuretijd goed voor de 1-1, punt waarmee Ajax zijn voorsprong van 6 punten (en match minder gespeeld) op PSV behoudt. Na zijn penaltygoal kreeg de Serviër het aan de stok met PSV-aanvoerder Denzel Dumfries en ook buiten het stadion liepen de gemoederen hoog op.

De feiten volgens de betrokkenen: Dumfries zei dat de Serviër zijn moeder uitschold, terwijl Tadic op zijn beurt stelde dat Dumfries begon met de beledigingen en dat hij vervolgens zijn gram wilde halen. Wat volgde was het nodige duw- en trekwerk. Ook buiten het stadion kreeg Tadic nog te maken met woeste PSV’ers. Fans van de Eindhovenaren wachtten de Serviër op en richting de spelersbus werd de Ajax-captain begeleid door enkele beveiligers. Die konden echter niet voorkomen dat de Serviër werd bekogeld. Op een video op social media is te zien hoe Tadic een voorwerp naar zich toe gegooid krijgt en een van de PSV-aanhangers direct wordt afgevoerd door de politie.

Twee personen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn weer in vrijheid gesteld. Ajax gaat aangifte doen voor poging tot mishandeling, zo bevestigde de club. De spelers moesten, ondanks de aanwezigheid van politie, met hulp van beveiligers naar de spelersbus worden begeleid.

Dumfries: “Hij moet niet over mijn moeder praten”

“Ik wil niet met een vinger gaan wijzen, maar je moet niet over mijn moeder gaan praten”, verklaarde Dumfries zijn woede voor de camera van ESPN. “Je mag mij uitschelden, dat is prima. Maar niet over mijn moeder praten. Dat moet je gewoon niet doen. Dat hoort niet op een voetbalveld thuis, dat hoort nergens thuis”, verklaarde de PSV-captain na afloop van een partij waarin de frustraties ook na het laatste fluitsignaal hoog opliepen. “Natuurlijk is dat frustrerend”, vervolgde Dumfries, die donderdag met PSV tegen Olympiakos ook al een late goal om de oren had gekregen. “Je denkt eerst dat je de 2-0 maakt (een goal van Yorbe Vertessen werd afgekeurd, red.) en dan denk je dat de wedstrijd gespeeld is. Dan doet het pijn als het in de laatste minuut weer fout gaat.”

Dumfries maakte zelf de handsbal die leidde tot de penalty voor Ajax: “Het was wel een handsbal, ja. Ik probeerde er alles aan te doen, want als ik het niet deed, lag de bal er ook in. Super zonde dat het niet onze kant op valt. We hebben op het randje gespeeld, proberen elkaar uit de wedstrijd te halen en zijn mannen onder elkaar. Ik ben niet snel boos, maar dit kon gewoon niet”, kwam de PSV-captain nog eens terug op de woorden van Tadic.

Tadic: “Hij zei me dat ik een ‘pussy’ ben”

Net als Dumfries kookte ook Tadic van woede. De Ajacied had alvast een andere lezing van het opstootje: “Ik krijg een penalty en pak de bal en dan komen drie PSV’ers naar me toe die het veld kapot proberen te maken en proberen een gat in de grond maken. Hij zegt tegen mij dat ik een pussy ben, dat ik geen leider ben en dat ik zal missen. Als je dan scoort, zeg je niet even rustig: ‘Ooh, bedankt dat je dat zei’.”

Volledig scherm © ANP

Of Tadic beter weg had kunnen lopen na zijn goal? “Weglopen? Nee, dat zit niet in mijn karakter. Als hij zo’n dingen tegen mij zegt, dan zeg ik iets terug. Hij wil een spelletje met mij spelen en dat is niet goed van hem. Ik heb meer ervaring dus ik weet beter dan hij hoe ik mijn eigen spel kan blijven spelen. Ik heb veel respect voor hem. Hij is een van de beste rechtsbacks van Nederland en ook van het nationale team, maar als hij mij van alles zegt, zeg ik hem wat terug.”

De Ajax-captain sprak bovendien over het matige spel van zijn eigen ploeg: “Het was zeker niet mooi. Het veld was héél slecht en moeilijk te bespelen. PSV heeft ook gewoon een goede ploeg met een goede trainer dus het was een moeilijke wedstrijd, maar onze ploeg heeft een sterke mentaliteit. We zijn weer teruggekomen.”

Zahavi krulde op vrije trap de 1-0 binnen voor PSV:

Volledig scherm © Photo News