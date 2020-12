Wesley Sneijder, die rol in sportieve staf FC Utrecht wel ziet zitten, sneert naar Van den Brom: “Iedereen is happy dat hij weg is”

Eredivisie Nederland­se rechter gunt Cambuur en De Graafschap geen promotie

14 mei SC Cambuur en De Graafschap zijn er niet in geslaagd via de rechter promotie naar de Nederlandse eredivisie af te dwingen. De beste clubs van het voortijdig afgesloten seizoen in de eerste divisie hebben een kort geding tegen de Nederlandse voetbalbond verloren. De rechter zag onvoldoende redenen om de KNVB terug te fluiten.