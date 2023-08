Wat een binnenkomer! Noa Lang matchwinnaar in Johan Cruijff Schaal met winning goal

Thorgan Hazard half jaar naar PSV: op zoek naar speelminu­ten en spelple­zier: “Perfecte stap”

Zelf droomde hij van de Premier League. Maar Thorgan Hazard (29) trekt uiteindelijk een half jaar op huurbasis van Dortmund naar PSV in de hoop zijn carrière nieuw leven in te blazen. In Eindhoven waren ze al langer getriggerd door het profiel van de Rode Duivel. Een harde werker met een bovengemiddeld voetbal-IQ. En een speler die graag een nieuwe challenge aangaat. “Je moet niet in je comfortzone blijven hangen.”