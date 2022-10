Vader Vanheusden over zijn onfortuinlijke zoon: “Mentaal is Zinho een machine”

Buitenlands voetbalEr lijkt maar geen einde aan het lijden van Zinho Vanheusden (23) te komen. De Limburgse verdediger van AZ Alkmaar ligt opnieuw in de lappenmand. Dit keer met een breukje in zijn voet. “Het ongeloof was enorm, maar terugkomen zal hij”, zegt zijn vader, oud-prof Johan Vanheusden.

Aan een ongelukkig contact met Bas Dost (ex-Club Brugge) in de match tegen FC Utrecht hield Vanheusden een barst in zijn voet over. Aanvankelijk werd er gedacht aan een kneuzing, maar al snel bleek de blessure ernstiger. Wellicht komt hij voor Nieuwjaar niet meer in actie. “Het ongeloof was groot”, zegt Johan Vanheusden. “Zinho had de resterende 20 minuten van de match nog uitgespeeld en hij was al volop bezig met de voorbereiding van de wedstrijden tegen Apollon Limasol en Feyenoord. Hij ondervond hoogstens wat hinder. De dag nadien kon hij plots niet meer gaan op zijn voet en toen kwam het besef: ‘oh nee, niet opnieuw. Niet nu’.”

Na een dag rouwen ging de knop om bij Vanheusden. “Toen was hij al zijn schema aan het maken om terug bij AZ in de ploeg te komen. Mentaal is hij een machine. Hij gaat ook niet in het gips. Ze hebben een schroefje geplaatst en de voorbereiding voor zijn terugkeer is al begonnen. We willen geen tijdsverlies. Een voet is natuurlijk geen kruisband. Daarbij heeft hij het voordeel dat hij intussen wel weet hoe hij moet revalideren”, lacht Vanheusden senior, die zag dat zijn zoon zich goed in zijn vel voelt bij AZ. De Nederlandse koploper huurt hem dit seizoen van Inter Milaan (met aankoopoptie). “Het is zoals bij Standard. De entourage, de spelers, de technische en de medische staf, de faciliteiten: kan niet beter. Het is op elk gebied een geweldige club. Vanaf de eerste gesprekken in de zomer wisten we dat het AZ zou worden. Het was een keuze op gevoel.”

In een ideale wereld was Zinho Vanheusden volgende maand een sterkhouder van de defensie van de Rode Duivels geweest, maar door tal van blessures liep het anders. “Het mag raar klinken, maar het komt ons goed uit dat het WK in Qatar in november en december valt. Zinho zal zo niet al te veel matchen bij AZ missen. We bekijken het van week tot week en werken ernaar opdat hij bij de start van de terugronde competitieklaar is.”

Zinho bleek hiervoor al geen stiekeme hoop op WK-deelname te koesteren. “Neen, we hadden een selectie sowieso uitgesloten”, vertelt zijn vader. “We wisten dat het te kort dag was en hij te weinig ritme zou hebben om in de selectie te geraken. Bij aankomst had hij ervoor gekozen om volledig de werkwijze van AZ te volgen. Zij wilden hem langzaam en gestaag brengen. Dit ongeluk met Bas Dost is gewoon opnieuw onvoorstelbaar veel pech, maar Zinho zal zeker terugkeren. Als er iemand het verdient, na al dat harde werk, is hij het wel.”

