“Thijs, vriend, ik hou van je”: Zlatan breekt in enig mooi eerbetoon aan ongeneeslijk zieke PSV-perschef

Eind 2020 werd er bij Slegers acute leukemie vastgesteld. Anderhalve week geleden liet hij via social media weten dat zijn ziekte ongeneeslijk is. Niettemin riep hij op tot donatie van stamcellen. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, twitterde hij.

Inmiddels hebben zich duizenden potentiële donoren bij Matchis, het Nederlands Centrum Voor Stamceldonoren, en bloedbank Sanquin gemeld. Tijdens de liveshow ‘Bloedverwanten voor Thijs’, een samenwerking tussen PSV en ESPN, stond er gisteravond een mobiele afname-unit bij het Philips Stadion. Geïnteresseerden konden een gratis bloedgroeptest doen, de eerste stap om bloed- of plasmadonor te worden. “Ik had nooit durven dromen dat de actie zo goed zou gaan. Je komt in een rollercoaster terecht en het is ontploft, maar op een goede manier”, vertelde Slegers.

Een erg mooi moment tijdens de liveshow gisteren, was AC Milan-spits Ibrahimovic die inbelde om Slegers een hart onder de riem te steken. “Hij is de enige vriend die ik over heb gehouden aan mijn periode in Nederland. Destijds was ik jong en liep ik er verloren bij. Ik was in de war en ik had niemand die me hielp.”

De mediaschuwe houding van de Zweed maakte de goede verhouding met Slegers, in die tijd journalist voor VI (Voetbal International), extra speciaal. “Op dat moment had ik geen goede relatie met de pers. Sterker nog, journalisten waren mijn vijanden. Maar ik werd benaderd door Thijs Slegers. We zijn wat gaan eten en vanaf dat moment werden we goede vrienden. We hebben samen getennist, spraken vaak af en hij hielp me regelmatig. Hij gaf me de steun die ik nodig had in mijn carrière.”

Vandaar dat het nieuws ook de huidige ploegmaat van De Ketelaere, Saelemaekers en Vranckx raakte. “Ik ben hem dankbaar voor alles wat hij voor me heeft gedaan. We hebben nog steeds contact, vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet. Het enige dat ik wil zeggen: Thijs, vriend, ik hou van je.”

Slegers: “Emotioneel, maar prachtig”

Onder meer in De Kuip en het Philips Stadion waren er recent emotionele eerbetuigingen aan Slegers. “Het is heel bijzonder. Het is natuurlijk heel wonderlijk dat er zoiets bestaat. In de voetbalwereld staan we vaak met de neuzen tegen elkaar. Soms letterlijk. De rivaliteit viert hoogtij. Op het moment dat het bij iemand in die bedrijfstak tegen zit, dan kruipen we vaak bij elkaar. Dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Het was heel emotioneel, maar ook prachtig”, aldus Slegers.

Massaal gehoor aan oproep Slegers Na de oproep vorige week van Slegers hebben zich inmiddels ruim 5.000 mensen als stamceldonor gemeld. Hiermee komt het totale stamceldonorbestand in Nederland boven de 400.000, meldt het verantwoordelijke centrum Matchis. Matchis wordt volgens eigen zeggen ook overspoeld met vragen over stamceldonatie en berichten van mensen die deze organisatie en de werving van donoren willen ondersteunen. “Meerdere sportclubs willen gehoor geven aan de oproep van Slegers door ook zelf te gaan werven”, zegt Bert Elbertse van Matchis. “De oproep wordt zeker in de sportwereld breed opgepakt. Dat maakt de huidige aanwas ook uniek. Het zijn voor het grootste deel mannen die zich inschrijven. Dat hebben we bij Matchis nooit eerder zo massaal gezien.”

De tweet van Thijs Slegers waarin hij slechte nieuws bekendmaakte

