Stoel van Schreuder wankelt nog meer bij Ajax na derde puntenverlies op rij

Het is van in 2015 geleden dat Ajax voor het laatst drie keer op rij punten in de competitie verspeelde. Ex-Clubcoach Alfred Schreuder gaat er ondanks de blamage vanuit dat hij in januari, als de Eredivisie wordt hervat, nog altijd trainer van Ajax is. In de stand is er immers nog geen man overboord. Ajax staat gedeeld eerste met Feyenoord - dat een match minder speelde - en PSV. AZ volgt als vierde op één punt.

“De tweede helft was voor ons een schande, onacceptabel. Dat hebben we met z’n allen niet goed gedaan. Vandaag was het een ander probleem dan woensdag tegen Vitesse. Het leek er in de tweede helft op dat we dachten dat we er al waren. Het teamgevoel was weg, volgens mij heeft iedereen dat gezien, maar sabotage wil ik het niet noemen”, aldus Schreuder.

Het komende WK komt voor Ajax en de coach als geroepen. “Natuurlijk kunnen we dit nog rechttrekken. We weten waar we aan begonnen zijn. Op dit moment is het pijnlijk en weten we dat het de laatste drie duels matig is. We willen ook dingen veranderen. We zullen moeten evalueren en in de spiegel kijken, met z’n allen.”

Schreuder hoopt dat hij zijn selectie kan versterken. “Ik vind dat we een impuls wel kunnen gebruiken. Dat zullen we moeten bespreken, of dingen ook haalbaar zijn. Ik ga niet op namen of posities in.”

